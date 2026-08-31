تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بطريركية الروم الكاثوليك: تعيين الأب جان أبو شروش مطراناً على الارجنتين

Lebanon 24
31-08-2026 | 07:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بطريركية الروم الكاثوليك: تعيين الأب جان أبو شروش مطراناً على الارجنتين
بطريركية الروم الكاثوليك: تعيين الأب جان أبو شروش مطراناً على الارجنتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلاميّ في بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك البيان الآتي: 


"بتاريخ 31 آب 2026، أعلن الكرسيّ الرسوليّ الرومانيّ بأنّ قداسة البابا لاون الرابع عشر قد وافق على انتخاب السينودس المقدّس للكنيسة الملكيّة الكاثوليكيّة للأب جان أبو شروش، المدبّر الرسوليّ الحاليّ للأرجنتين، وعيّنه أكسرخسًا (مطرانًا) على الأرجنتين. 

 وُلد الأب جان أبو شروش في الشياح، بيروت بتاريخ 18 تشرين الأول 1972، ودخل الإكليريكيّة الصغرى في دير القدّيس بولس - حريصا سنة 1985 للآباء البولسيّين، ونذر نذوره الاحتفاليّة في 29 حزيران 1998، ورُسم كاهنًا في 16 آب من العام نفسه. تابع دراسته العليا فنال الإجازة في الفلسفة واللاهوت من مار بولس - حريصا، ثمّ الماجستير في اللاهوت الروحيّ من معهد الساليزيانوم في روما. يتقن العربيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة والإيطاليّة والإسبانيّة. تنقّل في خدمته الرسوليّة بين الإكليريكيّة الكبرى للآباء البولسيّين، ومركزهم في رام الله - فلسطين، وتولّى إدارة الابتداء والإكليريكيّة الصغرى في فيطرون، قبل أن يتابع دراسته في روما، ثمّ ينكبّ على إتمام أطروحته في الدير الأمّ. ومنذ سنة 2015 يخدم في الإكسرخسيّة الرسوليّة في الأرجنتين، حيث تولّى منذ سنة 2022 حتّى تاريخه مهام المدبّر الرسوليّ لهذه الإكسرخسيّة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بطريركية الروم الكاثوليك حذّرت من التعرض للمرجعيات الروحية او الكنسية
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 18:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريركية الأرمن الكاثوليك: الجيش سيبقى المؤسسة الوطنية الجامعة
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 18:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الأرشمندريت نقولا حكيم نائبًا عامًا أسقفيًا لأبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 18:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين المطران الجلخ عضواً في قسم بدء البشارة والكنائس المحلّية الجديدة في الفاتيكان
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 18:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

بطريركية

الإيطالي

إنكليزي

الرومان

فلسطين

بيروت

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-08-31
Lebanon24
11:00 | 2026-08-31
Lebanon24
10:59 | 2026-08-31
Lebanon24
10:54 | 2026-08-31
Lebanon24
10:53 | 2026-08-31
Lebanon24
10:46 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24