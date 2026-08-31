بطريركية الروم الكاثوليك: تعيين الأب جان أبو شروش مطراناً على الارجنتين

صدر عن المكتب الإعلاميّ في بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك البيان الآتي:





"بتاريخ 31 آب 2026، أعلن الكرسيّ الرسوليّ الرومانيّ بأنّ قداسة البابا لاون الرابع عشر قد وافق على انتخاب السينودس المقدّس للكنيسة الملكيّة الكاثوليكيّة للأب جان أبو شروش، المدبّر الرسوليّ الحاليّ للأرجنتين، وعيّنه أكسرخسًا (مطرانًا) على الأرجنتين.



وُلد الأب جان أبو شروش في الشياح، بتاريخ 18 تشرين الأول 1972، ودخل الإكليريكيّة الصغرى في دير القدّيس بولس - سنة 1985 للآباء البولسيّين، ونذر نذوره الاحتفاليّة في 29 حزيران 1998، ورُسم كاهنًا في 16 آب من العام نفسه. تابع دراسته فنال الإجازة في الفلسفة واللاهوت من مار بولس - حريصا، ثمّ الماجستير في اللاهوت الروحيّ من معهد الساليزيانوم في . يتقن العربيّة والفرنسيّة والإنكليزيّة والإيطاليّة والإسبانيّة. تنقّل في خدمته الرسوليّة بين الإكليريكيّة الكبرى للآباء البولسيّين، ومركزهم في رام الله - ، وتولّى إدارة الابتداء والإكليريكيّة الصغرى في فيطرون، قبل أن يتابع دراسته في روما، ثمّ ينكبّ على إتمام أطروحته في الدير الأمّ. ومنذ سنة 2015 يخدم في الإكسرخسيّة الرسوليّة في الأرجنتين، حيث تولّى منذ سنة 2022 حتّى تاريخه مهام المدبّر الرسوليّ لهذه الإكسرخسيّة".

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