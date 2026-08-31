شبكة لتهريب البشر في قبضة أمن الدولة

أحبطت المديرية العامة لأمن الدولة
عملية تهريب نحو 25 مواطناً سورياً عبر البحر باتجاه قبرص، وأوقفت المتورط الرئيسي
بالشبكة في محلة نمرين بالضنية.
وفي التفاصيل، تمكنت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، من تحديد هوية السوري (م. ع.) المقيم في لبنان
، والذي يدير شبكة لتنظيم عمليات تهريب الأشخاص من سوريا
إلى لبنان تمهيداً لنقلهم بحراً إلى أوروبا
لقاء مبالغ مالية.
وأوضحت المديرية في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه تم توقيف المشتبه به بتاريخ 31-8-2026 بناءً على إشارة القضاء
المختص، حيث اعترف بالتحقيق بإدارته شبكة تهريب تنشط نحو أوروبا عبر قبرص، فضلاً عن تبين وجود مذكرات عدلية بحقه. وقد أُودع القضاء المختص بعد ختم المحضر بناءً على إشارة النيابة العامة
الاستئنافية في الشمال
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