شبكة لتهريب البشر في قبضة أمن الدولة

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أحبطت عملية تهريب نحو 25 مواطناً سورياً عبر البحر باتجاه قبرص، وأوقفت المتورط بالشبكة في محلة نمرين بالضنية.وفي التفاصيل، تمكنت مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، ونتيجة الرصد والمتابعة الميدانية، من تحديد هوية السوري (م. ع.) المقيم في ، والذي يدير شبكة لتنظيم عمليات تهريب الأشخاص من إلى لبنان تمهيداً لنقلهم بحراً إلى لقاء مبالغ مالية.وأوضحت المديرية في بيان صادر عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنه تم توقيف المشتبه به بتاريخ 31-8-2026 بناءً على إشارة المختص، حيث اعترف بالتحقيق بإدارته شبكة تهريب تنشط نحو أوروبا عبر قبرص، فضلاً عن تبين وجود مذكرات عدلية بحقه. وقد أُودع القضاء المختص بعد ختم المحضر بناءً على إشارة الاستئنافية في .