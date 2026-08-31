قنبلة عنقودية تودي بحياة طفل في حبوش.. وغارات على الجنوب (فيديو)

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شنّ الجيش الاسرائيلي غارتين على فيلتين في دوحة كفررمان، وغارة على علي الطاهر، وأخرى على أطراف ميفدون - زوطر، إضافة إلى غارة على محيط الكنيسة في زوطر الغربية وحدّ البركة pic.twitter.com/6ELj2nL0vt
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 31, 2026
شنّ الجيش الاسرائيلي غارتين على فيلتين في دوحة كفررمان، وغارة على علي الطاهر، وأخرى على أطراف ميفدون - زوطر، إضافة إلى غارة على محيط الكنيسة في زوطر الغربية وحدّ البركة pic.twitter.com/6ELj2nL0vt