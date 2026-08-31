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لبنان

قنبلة عنقودية تودي بحياة طفل في حبوش.. وغارات على الجنوب (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2026 | 12:34
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قنبلة عنقودية تودي بحياة طفل في حبوش.. وغارات على الجنوب (فيديو)
قنبلة عنقودية تودي بحياة طفل في حبوش.. وغارات على الجنوب (فيديو) photos 0
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 سقط طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في حي العريض ببلدة حبوش، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف حاريص في قضاء بنت جبيل بأربع قذائف، فيما سُجّلت تفجيرات في المنصوري وزوطر ويحمر.

كما شنّت الطائرات الحربية غارتين على فيلتين في دوحة كفررمان، وغارة على علي الطاهر، وأخرى على أطراف ميفدون - زوطر، إضافة إلى غارة على محيط الكنيسة في زوطر الغربية وحدّ البركة.
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