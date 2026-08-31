قنبلة عنقودية تودي بحياة طفل في حبوش.. وغارات على الجنوب (فيديو)

سقط طفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في حي العريض ببلدة حبوش، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الجيش أطراف حاريص في بأربع قذائف، فيما سُجّلت تفجيرات في المنصوري وزوطر ويحمر.



كما شنّت الطائرات الحربية غارتين على فيلتين في دوحة كفررمان، وغارة على ، وأخرى على أطراف ميفدون - زوطر، إضافة إلى غارة على محيط الكنيسة في زوطر الغربية وحدّ البركة.

شنّ الجيش الاسرائيلي غارتين على فيلتين في دوحة كفررمان، وغارة على علي الطاهر، وأخرى على أطراف ميفدون - زوطر، إضافة إلى غارة على محيط الكنيسة في زوطر الغربية وحدّ البركة pic.twitter.com/6ELj2nL0vt — 24 (@Lebanon24) August 31, 2026 Advertisement