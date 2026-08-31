تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من ترسيم البحر إلى دعم الجيش.. لماذا يذهب لبنان إلى أثينا الآن؟

حسين خليفة - Houssein Khalifa

|
Lebanon 24
31-08-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من ترسيم البحر إلى دعم الجيش.. لماذا يذهب لبنان إلى أثينا الآن؟
من ترسيم البحر إلى دعم الجيش.. لماذا يذهب لبنان إلى أثينا الآن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام رئيس الجمهورية جوزاف عون بزيارة إلى أثينا تحمل رسميًا عنوان تطوير العلاقات اللبنانية–اليونانية، لكنها تأتي في توقيت يجعل مضمونها أوسع من جدول العلاقات الثنائية التقليدي. فالزيارة سبقتها بيومين فقط دفعة جديدة من الآليات العسكرية اليونانية للجيش اللبناني، وتأتي فيما تتزايد المسؤوليات الموضوعة على المؤسسة العسكرية برًا وبحرًا، ويتحرك لبنان في الوقت نفسه لإعادة فتح ملفاته الاقتصادية والبحرية مع دول شرق المتوسط.
Advertisement
لا تبدأ الصورة من أثينا وحدها. فخلال الأشهر الأخيرة، انتقلت علاقة لبنان بقبرص من ملف حدود بحرية بقي عالقًا سنوات إلى توقيع اتفاقية لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، بالتوازي مع بدء حوار بشأن الربط الكهربائي والتوجه نحو إعداد دراسة جدوى له بالتعاون مع البنك الدولي. وفي المياه اللبنانية أيضًا، أُعيد تحريك ملف الاستكشاف من خلال اتفاق البلوك رقم 8 والتزام ائتلاف "توتال إنرجيز" و"إيني" و"قطر للطاقة" إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد.
تأتي اليونان من جهة أخرى لا تقل أهمية بالنسبة إلى بيروت: دعم الجيش. فقد تحولت المساعدة العسكرية خلال هذا العام من إعلان استعداد سياسي إلى آليات وصلت بالفعل، فيما سبق لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن كلّف وزير دفاعه التنسيق مع لبنان لتلبية حاجات المؤسسة العسكرية. لذلك لا تبدو زيارة عون منفصلة عن مسارين يتقدمان بالتوازي، أحدهما يعيد لبنان إلى حسابات شرق المتوسط الاقتصادية، والآخر يبحث عن شركاء للمؤسسة التي يُراد أن تتسع مسؤولياتها على الأرض وفي البحر. فما الذي يستطيع لبنان أن يبنيه بين نيقوسيا وأثينا؟
من حدود البحر إلى المصالح المشتركة
كان ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص الخطوة الأوضح في إعادة ترتيب علاقة لبنان بضفته المقابلة في المتوسط. فالبلدان سبق أن وقعا اتفاقًا للترسيم عام 2007 من دون أن يدخل حيز التنفيذ، قبل أن يعود الملف إلى الواجهة ويُنجز بصيغة جديدة هذا العام. ولا تقتصر قيمة الاتفاق على تحديد الإحداثيات، إذ ينص أيضًا على التعاون عند وجود موارد طبيعية ممتدة عبر المنطقتين الاقتصاديتين، ما يوفر إطارًا قانونيًا تحتاج إليه أي مشاريع مستقبلية مرتبطة بالطاقة والاستثمار البحري.
على هذا المسار، ظهر ملف الربط الكهربائي بوصفه الاختبار التالي لتحويل العلاقة البحرية إلى منفعة اقتصادية. فقد أعلن الجانبان بدء الحوار حول ربط شبكتي الكهرباء، والتوجه إلى البنك الدولي لإعداد دراسة جدوى، فيما تتابع وزارة الطاقة اللبنانية اتصالاتها مع قبرص إلى جانب مصر وسوريا والأردن بشأن خيارات الربط واستيراد الطاقة. وفي موازاة ذلك، أعاد مجلس الوزراء فتح باب النشاط في المياه اللبنانية من خلال البلوك رقم 8، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد على مساحة 1200 كيلومتر مربع قبل اتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى الحفر.
لا تجعل هذه الملفات اليونان طرفًا مباشرًا فيها، ولا تحمل زيارة عون مشروعًا معلنًا لإنشاء محور لبناني–قبرصي–يوناني. أهميتها تأتي من موقع أثينا داخل البيئة نفسها: دولة متوسطية عضو في الاتحاد الأوروبي، تربطها علاقات وثيقة بقبرص، ولها مصالح متزايدة في الطاقة والممرات البحرية والاستقرار الإقليمي. ومن هنا يستطيع لبنان التعامل معها كبوابة إضافية إلى فضاء أوروبي ومتوسطي، بعدما بقي البحر لسنوات حاضرًا في السياسة اللبنانية أساسًا من خلال النزاعات على الحدود وملف الغاز. الجديد أن بيروت تحاول وضع المصالح الاقتصادية والتعاون المؤسساتي إلى جانب هذين الملفين.
 
دعم الجيش ينتقل من الكلام إلى الآليات
قبل وصول عون إلى أثينا بيومين، تسلّم الجيش في مرفأ بيروت الدفعة الثانية من الهبة العسكرية اليونانية، وضمت 13 ناقلة جند من طراز M113 وعشر شاحنات، بعدما وصلت الدفعة الأولى في كانون الثاني الماضي. وهذه المساعدة جزء من مسار أوسع؛ فقد أبدى وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس خلال زيارته بيروت استعداد بلاده لتقديم آليات عسكرية ومروحيات وشاحنات وقطع غيار، إضافة إلى تدريب ضباط لبنانيين في المؤسسات العسكرية اليونانية. وفي الأول من تموز، أكد ميتسوتاكيس دعم بلاده للبنان وكلّف وزير الدفاع التنسيق مع نظيره اللبناني بشأن حاجات الجيش.
تزداد أهمية هذا المسار مع حجم المهام التي تنتظر المؤسسة العسكرية. فالجيش يتحمل مسؤوليات متزايدة في الجنوب وعلى الحدود، ويُطلب منه تنفيذ خطة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، فيما يتقدم في البحر انتقال تدريجي لمسؤوليات كانت تتولاها القوة البحرية التابعة لـ"اليونيفيل". وقد وقعت البحرية اللبنانية مع هذه القوة إطارًا عملياتيًا لعام 2026 يرفع مستوى مسؤوليتها عن تأمين المياه الإقليمية، مع انتقال القوة الدولية تدريجيًا إلى دور أكبر في التدريب والمشورة والمراقبة بدل تنفيذ المهام مباشرة.
لليونان صلة مباشرة بهذا الجانب أيضًا. فهي واحدة من الدول التي شاركت في القوة البحرية لـ"اليونيفيل"، وبالتالي راكمت خبرة في العمل قبالة الساحل اللبناني والتعاون مع البحرية اللبنانية. ولا يجعل ذلك أثينا بديلًا عن القوة الدولية أو عن الدول التي تؤدي الدور الأكبر في تمويل الجيش وتسليحه، لكنه يمنح العلاقة قيمة عملية في مرحلة يحاول فيها لبنان توسيع دائرة الدول المستعدة لتقديم المعدات والتدريب والخبرة. فكلما توسعت مسؤولية الجيش، اتسعت الفجوة بين ما يُطلب منه وبين الإمكانات التي يستطيع تمويلها من موازنة دولة لا تزال تعاني أزمة مالية عميقة.
تضع زيارة أثينا لبنان أمام معيار أكثر بساطة من الخطاب عن موقعه في شرق المتوسط: تحويل الجغرافيا إلى مصالح قابلة للقياس. مع قبرص، بدأ ذلك بترسيم البحر وفتح ملف الكهرباء. ومع اليونان، يظهر في تجهيز الجيش والتدريب والتعاون البحري. قيمة أثينا بالنسبة إلى بيروت لا تكمن في إضافة محطة جديدة إلى روزنامة الزيارات الرئاسية، وإنما في نقل العلاقة من المجاملات السياسية إلى ملفات تستطيع الدولة أن تستخدمها فعليًا، في البحر وعلى الأرض.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
الرئيس اليوناني خلال استقباله الرئيس عون في أثينا: لبنان صديق اليونان وتربطنا علاقات تاريخية
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 21:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عاد إلى بيروت آتياً من اثينا
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 21:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ترسم مستقبل عناصر "ميليشيات غزة".. إلى أين سيذهبون؟
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 21:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا توجه وزير الداخلية الإيراني إلى باكستان؟ تصريح رسمي يكشف
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 21:02:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الاتحاد الأوروبي

مجلس الوزراء

وزير الدفاع

اللبنانية

الجمهوري

الأوروبي

الثنائي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

حسين خليفة - Houssein Khalifa

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:52 | 2026-08-31
Lebanon24
13:21 | 2026-08-31
Lebanon24
13:17 | 2026-08-31
Lebanon24
13:07 | 2026-08-31
Lebanon24
12:57 | 2026-08-31
Lebanon24
12:34 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24