تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حدث نادر.. لماذا أمطرت بغزارة في آخر آب؟

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
31-08-2026 | 13:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حدث نادر.. لماذا أمطرت بغزارة في آخر آب؟
حدث نادر.. لماذا أمطرت بغزارة في آخر آب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يحتج الطقس إلى أكثر من ساعات قليلة لينقل لبنان من حرّ آب إلى مشهد شتوي كامل. أمطار غزيرة، عواصف رعدية، تساقط للبرد وسيول جارفة ألحقت أضراراً بالمنازل والسيارات والأراضي الزراعية، ولا سيما في الشمال.
Advertisement
الأرقام تكشف حجم الحالة الجوية وسرعة تطورها. فقد بلغت المتساقطات نحو 141 مليمتراً في شدرا، و82 مليمتراً في عكار العتيقة، و49 مليمتراً في منطقة المونسة – أكروم، فيما سجلت طرابلس نحو 35 مليمتراً وزحلة 18 مليمتراً خلال فترة قصيرة. والمشكلة لم تكن في كمية الأمطار وحدها، بل في هطولها المكثف فوق مناطق محدودة وخلال ساعات، ما أدى إلى تشكل السيول وانجراف التربة وارتفاع منسوب المياه بسرعة.
ما حصل لا يعني أن الشتاء وصل باكراً. لبنان تأثر بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، تحركت من البحر الأسود عبر تركيا وسوريا، قبل أن تلتقي فوق المنطقة بهواء دافئ ورطب قريب من سطح الأرض.
هذا الفارق الكبير في درجات الحرارة أدى إلى حالة قوية من عدم الاستقرار. ارتفع الهواء الدافئ المحمّل بالرطوبة بسرعة، ثم برد وتكاثف في الطبقات العليا، فتشكلت سحب رعدية عميقة قادرة على تفريغ كميات كبيرة من الأمطار خلال وقت قصير، إلى جانب البرق والرعد وتساقط حبات البرد.
وكان الشمال الأكثر تأثراً لوجوده في المسار الأول للكتلة الباردة، إضافة إلى دور التضاريس الجبلية في دفع الهواء الرطب إلى الأعلى. وهذا يفسر أيضاً التفاوت الكبير في المتساقطات بين منطقة وأخرى، حتى عندما تكون المسافة بينهما محدودة.
الأمطار في آب ليست حدثاً غير مسبوق، إذ شهد لبنان حالات مماثلة في سنوات سابقة، بينها عام 2023. لكن الاستثنائي هذه المرة كان اجتماع عناصر الحالة الجوية في توقيت صيفي، وشدة الأمطار وتركيزها الجغرافي خلال فترة قصيرة.
وكما وصلت الحالة سريعاً، غادرت سريعاً أيضاً. ومع ابتعاد الكتلة الباردة وعودة الاستقرار إلى الأجواء، تستعيد درجات الحرارة ارتفاعها. فما شهده لبنان لم يكن بداية مبكرة للشتاء، بل حالة صيفية نادرة وحادة كشفت مجدداً حجم الأضرار التي يمكن أن تسببها الأمطار المفاجئة عندما تصطدم ببنية تحتية عاجزة عن استيعابها.
 
مواضيع ذات صلة
الصين: 15 قتيلا و9 مفقودين جراء أمطار غزيرة وفيضانات
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مُفاجأة طقس آب: أمطار غزيرة باتجاه لبنان.. والهطولات ستتركز في هذه المناطق
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. أمطار آب تغمر مناطق شمال لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. "أمطار" في عزّ آب!
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الفارق الكبير

البحر الأسود

طرابلس

العليا

الشمال

سوريا

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-08-31
Lebanon24
15:56 | 2026-08-31
Lebanon24
15:56 | 2026-08-31
Lebanon24
15:25 | 2026-08-31
Lebanon24
15:20 | 2026-08-31
Lebanon24
15:09 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24