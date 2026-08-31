لبنان يهدر كهرباء شمسية!

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وحسب مختصين، فإنّ المشكلة تتجاوز هدراً تقنياً، حيث تكشف نظاماً كهربائياً بطبقتين. فمَن يملك المال يركّب الألواح والبطاريات ويحصل على الكهرباء، ومَن يعجز عن تحمّل كلفتها يبقى أسير المولّد، فيما تضيع طاقة كان يمكن أن تخفف حاجة عدد كبير من الاسر، ما يعني تلقائيا تخفيف الاعتماد على المولدات أو صرف الديزل للمولدات الخاصة.