تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بري في ذكرى الصدر... هل تحدّث بلسان "حزب الله" أم رسم له سقف التفاوض؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
01-09-2026 | 02:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بري في ذكرى الصدر... هل تحدّث بلسان حزب الله أم رسم له سقف التفاوض؟
بري في ذكرى الصدر... هل تحدّث بلسان حزب الله أم رسم له سقف التفاوض؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن الكلام الذي أطلقه الرئيس نبيه بري في الذكرى الثامنة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر مجرد خطاب سياسي تقليدي فرضته المناسبة، ولا مجرد تجديد لمواقف سبق أن أعلنها في شأن الجنوب والحرب والتفاوض. ففي توقيت بالغ الحساسية، ومع استمرار البحث عن صيغة تنهي الحرب وتضع حداً للتوتر على الحدود، بدا رئيس مجلس النواب، وبصفتيه الرسمية والحركية، وكأنه يرسم خريطة طريق سياسية لما يمكن أن يقبل به لبنان، وما لا يستطيع أن يقبله، واضعاً في الوقت نفسه مجموعة من الخطوط الحمر التي يصعب تجاوزها من دون الاصطدام بموقف "الثنائي الشيعي."
Advertisement
ولعل أكثر ما يستوقف في كلام بري قوله إن الجنوب لن يكون "منطقة عازلة أو حزاماً أمنياً لأي كان مهما بلغت التضحيات وتحت أي ظرف". هذا الموقف لا يمكن فصله عن النقاش الدائر حول مستقبل الجنوب والترتيبات الأمنية التي قد تنتج عن أي اتفاق مقبل. فالمسألة بالنسبة إلى بري لا تبدو مجرد رفض لاحتلال إسرائيلي جديد، بل رفض لتحويل نتائج الحرب، أياً كانت، إلى واقع أمني دائم يفرض على لبنان من الخارج. وهو بذلك ينقل النقاش من مجرد البحث في وقف إطلاق النار إلى السؤال الأكثر حساسية، وهو: ماذا سيكون شكل الجنوب في اليوم التالي؟
وفي المقابل، عندما يسأل بري عن حصيلة سبع جولات من التفاوض، ويشير إلى أن النتيجة كانت اتساع رقعة الاحتلال وازدياد التدمير وسقوط المزيد من الشهداء واستمرار إسرائيل في الحرب، فإنه لا يغلق بالضرورة باب التفاوض، وإنما يعترض على مسار تفاوضي يرى أن نتائجه العملية لمصلحة طرف واحد. وكأن الرسالة التي يريد إيصالها هي أن التفاوض لا يمكن أن يتحول إلى مسار يمنح إسرائيل الوقت لتحسين شروطها الميدانية ثم العودة إلى الطاولة من موقع أقوى. ولذلك فإن السؤال الذي يطرحه بري، بصورة غير مباشرة، ليس ما إذا كان لبنان يريد التفاوض، بل ماذا حصل لبنان في المقابل بعد كل هذه الجولات؟
من هنا يمكن فهم اعتراضه على أي تصرف بالعناوين السيادية تحت مسميات مختلفة، سواء كان "اتفاق إطار" أو "ملحقات سرية" أو غير ذلك. فبري، الذي يعرف جيداً معنى الاتفاقات السياسية والأمنية، يبدو وكأنه يريد قطع الطريق أمام أي تفاهم قد يتجاوز المؤسسات اللبنانية أو يضع أمامها أمراً واقعاً مكتمل العناصر. وهو بذلك لا يرفض بالضرورة فكرة وجود إطار تفاوضي، لكنه يرفض أن يتحول هذا الإطار إلى مظلة تسمح بتمرير التزامات لبنانية غير معلنة أو غير خاضعة للنقاش السياسي والدستوري.
وهنا تحديداً تظهر الوظيفة السياسية الأهم لكلام بري. فهو لا يتحدث بلغة "حزب الله" العسكرية، ولا يكرر حرفياً أدبيات المقاومة، لكنه يأخذ الهواجس الأساسية التي يتمسك بها "الحزب" ويعيد صياغتها بلغة أكثر دبلوماسية. فـ "الحزب" يقول، من موقعه، إنه لن يقبل إملاءات خارجية أو تسوية تنتزع منه أوراق قوته تحت الضغط. أما بري فيقول إن السيادة ليست ملكاً لفريق، وإن أي اتفاق يمس الجنوب أو الأمن الوطني لا يمكن أن يمر من خارج المؤسسات اللبنانية.
وهذا هو الفارق الذي يجعل اختزال موقف بري بأنه مجرد "ترجمة لموقف حزب الله" قراءة ناقصة. الأدق أن بري يحاول تحويل موقف "الحزب" من خطاب مقاوم يصعب وضعه على طاولة التفاوض الدولية إلى خطاب سياسي يمكن مناقشته ضمن مفاهيم السيادة والدستور والجيش والوحدة الوطنية. إنه، بمعنى ما، يوفر لـ "الحزب" مساحة سياسية أوسع للمناورة، من دون أن يتبنى بالضرورة كل أدواته وخياراته.
ومن هذه الزاوية، يصبح موقف بري أكثر تعقيداً من مجرد رفض "اتفاق الإطار". فهو ربما لا يرفض الإطار كمبدأ، بقدر ما يريد أن يعرف مضمون هذا الإطار وحدوده وضماناته وآليات تنفيذه. من يضمن الانسحاب الإسرائيلي؟ من يحدد شكل المنطقة الحدودية؟ ما هو دور الجيش؟ ماذا سيكون مصير السلاح؟ من يملك حق تفسير البنود؟ وهل هناك التزامات إضافية أو ملاحق لا يعرف بها اللبنانيون؟ هذه الأسئلة تبدو كامنة خلف اعتراضه على "الملحقات السرية"، وربما هي التي ستحدد في النهاية موقفه من أي صيغة يجري إعدادها.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة خطاب بري باعتباره ورقة تفاوض أكثر منه إعلان رفض. فهو يقول لواشنطن إن لبنان ليس مستعداً لتلقي صيغة جاهزة، ويقول لإسرائيل إن المكاسب الميدانية لا تعني تلقائياً مكاسب سياسية دائمة، ويقول للداخل الشيعي إن الجنوب لن يكون متروكاً لمعادلات أمنية خارجية، ويقول للدولة اللبنانية في الوقت نفسه إن الجيش والوحدة الوطنية يجب أن يبقيا في صلب أي تسوية.
لكن الرسالة الأهم قد تكون موجهة إلى "حزب الله" نفسه. فبري، بحكم موقعه السياسي وتاريخه، يعرف أن "الحزب" لا يستطيع أن يذهب إلى مواجهة مفتوحة مع الداخل اللبناني حول مستقبل سلاحه، كما لا يستطيع في المقابل أن يقبل بسهولة بتسوية دولية تنتزع منه هذه الورقة دفعة واحدة. لذلك تأتي لغة بري أكثر مرونة: لا تنازل عن السيادة، لا منطقة عازلة، لا اتفاقات سرية، لكن أيضاً لا إغلاقًا نهائيًا لباب التفاوض.
وهنا يصبح بري أشبه بجسر بين ضفتين: ضفة "المقاومة" التي ترفض تقديم تنازلات تحت الضغط، وضفة الدولة التي لا تستطيع أن تبقى خارج أي تسوية مقبلة. ولذلك فإن وظيفته السياسية قد لا تكون تعطيل التسوية، بل محاولة منعها من التحول إلى استسلام، وفي الوقت نفسه منع الموقف الشيعي من التحول إلى مواجهة داخلية جديدة.
إلاّ أن مواقف الرئيس بري هذه، على أهميتها من وجهة نظر معينة، لم تقدّم البديل عن التفاوض المباشر مع إسرائيل لتأمين الشروط الواردة في خطابه، بالطبع من دون إغفال عامل أن ما وصل إليه لبنان هو نتيجة لحربي الاسناد، اللذين أعلنهما "حزب الله" دفاعًا عن "حماس" في غزة، وثأرًا لاغتيال الامام على الخامنئي.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
حردان في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نحيّي جهود بري لإبقاء القضية حاضرة حتى جلاء الحقيقة
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ48 لإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لكلمة بري اليوم في ذكرى تغييب الامام الصدر.. عون: نرفض أن يبقى الجنوب منطقة منسيّة أو ورقة تفاوض
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لبناني للوساطة الاميركية واسرائيل ماضية في التصعيد وكلمة لبري اليوم في ذكرى تغييب الصدر
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الرئيس نبيه بري

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-09-01
Lebanon24
05:13 | 2026-09-01
Lebanon24
05:08 | 2026-09-01
Lebanon24
05:00 | 2026-09-01
Lebanon24
04:45 | 2026-09-01
Lebanon24
04:44 | 2026-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24