الحرارة الى مزيد من الارتفاع.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

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طقس صيفي مستقر يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خصوصا في المناطق الداخلية حتى يوم الثلثاء حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع فتتخطى معدلاتها يوم الأربعاء.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م° ، 24 و32 ، بين 16 و 32 م°.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية.الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال .الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خصوصا على واستقرار بدرجات الحرارة .الجمعة:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة، في الداخل من 19 الى 35 درجة.-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية ،تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80٪-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق