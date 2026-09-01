من بلغراد... منسّى: تمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها يرسخ الاستقرار

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اجتمع الوطني اللواء ميشال منسّى، في الصربية في بلغراد، مع وزير دفاع صربيا براتيسلاف غاشيتش، بحضور سفير لدى جمهورية صربيا يوسف جبر، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون، ولا سيما في المجالين الدفاعي والعسكري.وتناول البحث أهمية التمسك بالمبادئ التي أرستها حركة عدم الانحياز، وفي مقدمها احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واعتماد الحوار والوسائل السلمية في تسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. وفي هذا السياق، أكد اللواء منسّى تمسّك لبنان بهذه المبادئ، مشددًا على ضرورة صون سيادته ودعم مؤسساته الشرعية، وتعزيز دور وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يرسّخ الاستقرار ويفتح الطريق أمام تحقيق الأمن والسلام.كما لبّى وزير الدفاع الوطني دعوة عميد السلك الدبلوماسي العربي في بلغراد، قطر فارس بن رومي النعيمي، إلى لقاء مع مجموعة من السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية صربيا. وتخلّل اللقاء حوار حول الأوضاع في لبنان والشرق الأوسط، والتطورات الراهنة.