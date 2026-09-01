في سن الفيل.. استخدم منزله مستودعًا لتخزين وتوضيب المخدّرات والقوى الامنية توقفه

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق ، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول نشاط شخص في مجال ترويج المخدّرات في منطقتَي المتن وكسروان.على أثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لرصده وتوقيفه.وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيف المشتبه فيه في محلّة ، أثناء وجوده على متن درّاجة آليّة نوع «V150»، لون أبيض، وتبيّن أنّه يُدعى:– إ. خ. (مواليد عام 1997، سوري)وبناءً على إشارة المختص، تمّت مداهمة منزله الكائن في محلّة سن الفيل، حيث تبيّن أنه يستخدمه مستودعًا لتخزين المخدّرات وتوضيبها، تمهيدًا لتوزيعها على المروّجين في مناطق تمتدّ من سن الفيل في المتن وصولًا إلى كسروان، وضُبط بداخله ما يلي:/107/ مظاريف تحتوي مادّة مخدّرة وتحمل اسم «باز إكسترا»./60/ مظروفًا تحتوي مادّة مخدّرة وتحمل اسم «أجنبي إكسترا»./104/ مظاريف تحتوي مادّة مخدّرة وتحمل اسم «نت عادي»./153/ مظروفًا تحتوي مادّة مخدّرة وتحمل اسم «نت إكسترا»./33/ كيسًا تحتوي مادّة الماريجوانا./59/ كيسًا تحتوي مادّة حشيشة الكيف.قطعة من مادّة «الكريستال».أكياس فارغة تُستخدم في توضيب المخدّرات.مبلغ مالي و/4/ هواتف خلويّة.سُلِّم الموقوف مع المضبوطات والدرّاجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.