"أوراق مخدّرة" في مواقف مراكز تجارية في بيروت!

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تداول مؤخرا مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل المجموعات تحذيراً يدعو إلى توخي الحذر من أشخاص قد يعرضون على رواد عدد من المراكز التجارية في تجربة عطور في مواقف السيارات، قبل تقديم أوراق يُطلب منهم شمّها.وبحسب الرسالة المتداولة، يُزعم أن هذه الأوراق قد تكون مشبعة بمواد مخدّرة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي، بهدف السرقة أو الخطف أو ارتكاب جرائم أخرى.وتذكر الرسالة أسماء عدد من المراكز والمتاجر، داعيةً الأشخاص إلى عدم شمّ أي أوراق أو مواد يقدمها لهم أشخاص مجهولون في مواقف السيارات.إلا أن هذه المعلومات، بصيغتها المتداولة، لا تتضمن أدلة أو مصادر رسمية تثبت وقوع هذه الحوادث أو صحة الادعاءات المتعلقة بالمواد المخدّرة، وهي بانتظار توضيح رسمي من الجهات الأمنية المختصة.الا انه في كل الأحوال، يبقى من الأفضل توخي الحذر عند التعامل مع أشخاص مجهولين، وعدم استنشاق أو استخدام أي مادة مجهولة المصدر، وإبلاغ إدارة أو القوى الأمنية عن أي سلوك يُثير الشبهة.