معهد البحوث الصناعية يصدر بيان أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

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اصدر الصناعية بيان أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر آب 2026.- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 4.020 بيانا جمركيا- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 32 بيانا جمركيا- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 1.144 بيانا جمركيا- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 671 بيانا جمركيا- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.173 بيانا جمركيا- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 2.131 بيانا جمركيا- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 89 بيانا جمركياوتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (2)، مسحوق غسيل (2)، أجـهزة ولوازم كهربائية (63)، بـلاط سيراميك وأدوات صحية (3)، أدوات طــبية (8)، منتجات ورقية وقطنية (2)، اجهزة طاقة (1)، مـفروشات (2)، ادوات تلـحيم (6).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتجأو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 84 بيانا جمركيا- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي : 5 بيانات جمركيةوهي مفصّلة على الشكل التالي:منظفات - تلوث جرثومي - 2802 كرتونة - - معبر المصنع/خلاط كهربائي - عدم وجود فاصل أمان- 40 قطعة - - مرفأ بيروت/مجففات شعر - عدم وجود حماية حرارية - 32 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/أقطاب للحام الكهربائي - لا تستوفي الشروط المطلوبة - 304 كغ - الصين - مرفأ بيروت/سخان كهربائي - عدم وجود خط أرض - 17544 قطعة - الصين - مرفأ ".