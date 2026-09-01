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لبنان

سلسلة توقيفات لقوى الأمن في البقاع

Lebanon 24
01-09-2026 | 06:40
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:


في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللّبنانية كافّة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالمخدّرات، ونتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكّنت دوريّاتها من توقيف ثلاثة أشخاص بجرائم مختلفة، على الشكل الآتي:
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1- بتاريخ 26-8-2026، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيف أحد مروّجي المخدّرات على متن درّاجة آليّة في مدينة زحلة، ويُدعى:

م. ن. م. م. (مواليد عام 2003، سوري)

وبتفتيشه، ضُبط ما يلي:

-/67/ حبّة مخدّرة من نوع «كبتاغون»، موضّبة داخل علبة.

-كميّة من مادّة حشيشة الكيف.

– ميزان صغير وأدوات تُستعمل في توضيب وتعاطي المخدّرات.

2- بتاريخ 29-8-2026، أوقفت دوريّة من المفرزة شخصًا بالجرم المشهود، أثناء دخوله مزرعة تعود لأحد المواطنين عبر تسلّق جدارها، وتبيّن أنّه يُدعى:

ع. م. (مواليد عام 2001، لبناني)

وبتفتيشه، ضُبط بحوزته هاتف خلوي مسروق.

3- بتاريخ 31-8-2026 وفي محلّة شتورا، أوقفت دوريّة من المفرزة المدعو:

أ. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم إطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص. وبتفتيشه، ضُبط بحوزته مسدّس حربي.

أُودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملًا بإشارة القضاء المختص.
 
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