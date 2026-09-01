الملك الأردنيّ لهيكل: نقف إلى جانب لبنان وندعم المؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية

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زار العماد رودولف هيكل الهاشمية بتاريخَي ٣٠ و٢٠٢٦/٨/٣١، حيث عُقِد لقاء بين جلالة الملك الثاني وقائد الجيش بحضور ولي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من المسؤولين، وذلك في قصر الحسينية الملكي.خلال اللقاء، أكد جلالة الملك وقوف المملكة إلى جانب ، ودعم جهوده للحفاظ على أمنه وسيادته.كما أبدى جلالة الملك دعمه الكامل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة الذي سيُعقد في بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٧ بهدف تعزيز الإمكانات العملانية للجيش وقدرته على تولّي مسؤولياته الوطنية.وكان العماد هيكل قد زار مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث استقبله اللواء الركن الحنيطي، وأقيمت له التشريفات الرسمية. بعدها عُقد لقاء بين العماد هيكل واللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من الضباط، وجرى خلاله بحث أبرز التطورات، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيشَين، والتشديد على أهمية دعم في ظل ما تواجهه من تحديات.كما أعرب العماد هيكل عن خالص شكره وتقديره للمملكة على مبادراتها المستمرة الهادفة إلى تعزيز قدرات الجيش انطلاقًا من دوره الوطني.