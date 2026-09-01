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لبنان

في ساحليّ المتن والشوف... ضبط كميّات كبيرة من السجائر الإلكترونيّة المهرّبة

Lebanon 24
01-09-2026 | 08:11
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في ساحليّ المتن والشوف... ضبط كميّات كبيرة من السجائر الإلكترونيّة المهرّبة
في ساحليّ المتن والشوف... ضبط كميّات كبيرة من السجائر الإلكترونيّة المهرّبة photos 0
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واصلت شعبة البحث عن التهريب في إدارة الجمارك، عمليات الرصد والتحري والمداهمة لملاحقة المهرّبين وضبط البضائع المزوّرة والمهربة، ولا سيما تلك التي قد تشكل خطراً على صحة المواطنين وسلامتهم، في مواجهة محاولات إدخالها وترويجها بعيداً عن الأطر القانونية والجمركية.
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وبناءً على معلومات ونتيجة عمليات متابعة دقيقة، نفذت قوة من شعبة البحث عن التهريب مداهمات في عدد من المواقع في ساحل المتن وساحل الشوف، حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة جداً من السجائر الإلكترونية (Vape) المهربة، والمنتوجات التبغية كانت مخزنة داخل شقق سكنية تمهيداً لتوزيعها وترويجها.

وقد جرى حجز كامل المضبوطات، واقتياد أصحاب العلاقة إلى المركز المختص، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بإشراف القضاء المختص.

وتأتي هاتان العمليتان في سياق سلسلة من المداهمات التي تقوم بها شعبة البحث عن التهريب في مختلف المناطق، والتي تواصل تكثيف عملياتها الاستباقية وفق خطة اجرائية وضعتها ادارة الجمارك، لمكافحة التهريب والتصدي لكل أشكال المخالفات الجمركية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، وحمايةً للاقتصاد الوطني، ومنعاً للإفلات من الإجراءات القانونية والجمركية. 
 
 
 
 
 
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