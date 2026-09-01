وزارة الاتصالات منحت الأجهزة غير القادرة على استقبال الرسائل مهلة 30 يوماً لاستكمال التفعيل

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اعلنت وزارة الاتّصالات في بيان انه "حرصا منها على تسهيل إجراءات تفعيل الأجهزة المستخدمة من قبل الشركات، لاسيما الأجهزة التي لا تستقبل الرسائل النصية (SMS)، بصورة تلقائية، بحكم طبيعتها التقنية، وحرصًا على عدم إلحاق أي ضرر بالشركات المعنية، منح هذه الأجهزة مهلة تصل إلى 30 يومًا كحد أقصى لاستكمال إجراءات التفعيل المطلوبة، أسوةً بالأجهزة التي تستقبل الرسائل النصية".واوضحت ان "هذه الفئة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، أجهزة الأشياء (IoT)، وأجهزة المودم والراوتر، وأجهزة GPS والتتبّع، وغيرها من الأجهزة ذات الاستخدامات المهنية أو التقنية المماثلة".واكدت أن "هذه المهلة تهدف حصراً إلى إتاحة الوقت اللازم لاستكمال إجراءات التفعيل، ولا تشكّل إعفاءً من أي من الرسوم أو المستندات أو الشروط والمتطلّبات المعتمدة لإتمام عملية التفعيل.وعليه، يتوجّب على الشركات المعنية استكمال الإجراءات المطلوبة ضمن المهلة المحددة، وفق الآلية المعتمدة، تفاديًا لاتّخاذ الإجراءات النظامية بحق الأجهزة التي لم تستوفِ شروط التفعيل".ودعت وزارة الاتّصالات "الشركات المعنية إلى المبادرة إلى استكمال معاملاتها ضمن المهلة الممنوحة، والتنسيق مع الجهات المختصة عند الحاجة، بما يضمن معالجة الطلبات بصورة منتظمة وسريعة".