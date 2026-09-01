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لبنان

المجلس المذهبي: نتمسك بالهوية العربية والإسلامية

Lebanon 24
01-09-2026 | 09:34
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عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الدوري في دار الطائفة – فردان، برئاسة شيخ العقل - رئيس المجلس الشيخ الدكتور سامي أبي المنى. وبعد النقاش في مجموعة من القضايا الوطنية العامة والمستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، أصدر البيان التالي:
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أولًا: يدين المجلس ويرفض التصريحات الأخيرة التي استهدفت ربط مصير الموحدين الدروز في سوريا بكيان العدو الإسرائيلي، والنيل من عمق انتمائهم العربي الإسلامي ومن عقيدتهم وهويتهم الوطنية الجامعة. ويؤكد أن الموحدين الدروز ركن أساسي في البنية الوطنية وامتداد أصيل في الحضور العربي والإسلامي، وقد سطروا عبر التاريخ مواقف ثابتة في الدفاع عن الأرض والسيادة والكرامة. ويعلن المجلس رفضه القاطع لأي مشاريع تقسيمية تهدف إلى سلخ الطائفة عن محيطها، أو لتسويق أوهام كيانات مصطنعة لا صلة لها بتاريخها، وعقيدتها، ونضالها الوطني والقومي.

كما يدين ويستنكر أي اعتداء على أبناء الطائفة من أي جهة كانت، ويدعو القيادات الرسمية والروحية إلى إدانة أي اتهامات بالتخوين أو التكفير لأبناء الطائفة والمجتمع التوحيدي، وحصر المواقف بأصحابها دون تعميم، واعتماد العقل والحكمة في مقاربة الأمور، دون توسل العنف، ويدعو إلى معالجة الهواجس المشروعة بالحوار لإعادة الثقة بين جميع مكونات المجتمع والسلطة الرسمية والأجهزة الأمنية، وقد يتطلب ذلك صبرا ووقتا.

ثانيًا: يجدّد المجلس الدعوة إلى إعادة النظر بـ "اتفاق الإطار" ويؤكد على ضرورة العودة إلى اتفاقية الهدنة كمرجعية قانونية ملزمة وضامنة للحد الأدنى من الحقوق اللبنانية مع غيرها من القرارات الأممية. كما يطالب دول القرار والمجتمع الدولي بإلزام العدو الإسرائيلي بوقف التدمير الممنهج للقرى والبلدات في الجنوب ووقف إطلاق النار والاعتداءات المتكررة على المدنيين والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.

ثالثًا: يدعو المجلس إلى الإسراع في اتخاذ قرار دولي يضمن بقاء الشرعية الدولية في الجنوب الى حين استعادة الدولة دورها وبسط سلطتها حتى الحدود الدولية. ويرى أن الالتزام الكامل بمندرجات القرار 1701 ضروري لخفض التوتر وإحلال الاستقرار، ويدعو المجلس الى التضامن مع أهلنا في الجنوب وتأمين مقومات صمودهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي والتمسك بأرضهم وانتمائهم الوطني.

رابعًا: يؤكّد المجلس وقوفه المطلق إلى جانب الدولة اللبنانية في مساعيها لتجنيب البلاد المزيد من العنف وتثبيت الاستقرار، ويشدد على ضرورة الالتفاف الوطني الجامع حول الجيش والقوى الأمنيةوتمكينها من ممارسة مهامها على كامل الأراضي اللبنانية.

خامساً: يدعو المجلس أبناء الطائفة وجميع اللبنانيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية بوصفها صمام الأمان في مواجهة أي مشاريع تتناقض مع رسالة لبنان الحضارية في التنوع والعيش المشترك. ويحث على تضافر الجهود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وصون السلم الأهلي، والانطلاق نحو معالجات وطنية تعيد للبنانيين الثقة بدولتهم ومستقبلهم.
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