الجيش الإسرائيليّ: عثرنا على وسائل قتاليّة لـحزب الله

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "فرق القتال التابعة للألوية 769 و4 و55، بقيادة الفرقة 91، تعمل في المنطقة الأمنية في ، بهدف تطهير المنطقة من البنى التحتية وتدمير الوسائل القتالية".



وأضاف في بيان: "في إطار نشاط القوات، تمّ العثور على معدات ووسائل قتالية، من بينها: صواريخ موجهة مضادة للدروع، قذائف صواريخ، منصات إطلاق، قنابل يدوية، عبوات ناسفة، أسلحة من نوع "كلاشنيكوف"، سترات عسكرية، بزات عسكرية وخوذ، وذلك إلى جانب تدمير بنى تحتية تابعة لـ" " عُثر عليها في قلب بنى تحتية مدنية".

#عاجل‼️ العثور على صواريخ موجهة مضادة للدروع وقذائف RPG ومنصات إطلاق ووسائل قتالية إضافية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي وتدميرها: قوات الفرقة 91 تواصل نشاطها في المنطقة الأمنية



🔸 تعمل فرق القتال التابعة للألوية 769 و4 و55، بقيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية في جنوب ،… pic.twitter.com/NX7lvtaRCp — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) September 1, 2026 Advertisement