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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: عثرنا على وسائل قتاليّة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
01-09-2026 | 10:15
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الجيش الإسرائيليّ: عثرنا على وسائل قتاليّة لـحزب الله
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قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "فرق القتال التابعة للألوية 769 و4 و55، بقيادة الفرقة 91، تعمل في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، بهدف تطهير المنطقة من البنى التحتية وتدمير الوسائل القتالية".

وأضاف في بيان: "في إطار نشاط القوات، تمّ العثور على معدات ووسائل قتالية، من بينها: صواريخ موجهة مضادة للدروع، قذائف صواريخ، منصات إطلاق، قنابل يدوية، عبوات ناسفة، أسلحة من نوع "كلاشنيكوف"، سترات عسكرية، بزات عسكرية وخوذ، وذلك إلى جانب تدمير بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" عُثر عليها في قلب بنى تحتية مدنية".
 
 
 
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