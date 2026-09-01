الجيش الإسرائيليّ: عثرنا على وسائل قتاليّة لـحزب الله

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#عاجل‼️ العثور على صواريخ موجهة مضادة للدروع وقذائف RPG ومنصات إطلاق ووسائل قتالية إضافية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي وتدميرها: قوات الفرقة 91 تواصل نشاطها في المنطقة الأمنية
🔸 تعمل فرق القتال التابعة للألوية 769 و4 و55، بقيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان،… pic.twitter.com/NX7lvtaRCp
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 1, 2026
#عاجل‼️ العثور على صواريخ موجهة مضادة للدروع وقذائف RPG ومنصات إطلاق ووسائل قتالية إضافية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي وتدميرها: قوات الفرقة 91 تواصل نشاطها في المنطقة الأمنية
🔸 تعمل فرق القتال التابعة للألوية 769 و4 و55، بقيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان،… pic.twitter.com/NX7lvtaRCp