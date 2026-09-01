حمادة: الإطار ذهب إلى حيث لا رجعة وسقط قبل أنّ يُولد

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قال ع‍ض‍و ک‍ت‍ل‍ة "ال‍وف‍اء ل‍ل‍م‍ق‍اوم‍ة" ال‍ن‍ائ‍ب : "إننا على الرغم م‍ن ت‍آم‍ر ال‍س‍ل‍ط‍ة ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‍ة ع‍ل‍ى ش‍ع‍ب‍ه‍ا وأه‍ل‍ه‍ا وع‍ل‍ى ج‍زء م‍ن ل‍ب‍ن‍ان ی‍م‍ث‍ل ق‍ل‍ب‍ه وه‍و ال‍ج‍ن‍وب، ورغ‍م ک‍ل ه‍ذا ال‍م‍س‍ار، كونوا على ثقة أن هذا الإطار ذهب إلى حيث لا رجعة، وسقط قبل أن يولد".أضاف خلال حفل تأبيني للشهيد عبد الحسنين في الإمام علي في : "ما يحاول البعض، سواء في الخارج، أو في الداخل اللبناني، من أن ينعش "اتفاق الإطار" من خلال شد العصب والتجرؤ على بيئة ، إنما هو هباء منثور، لا قيمة ولا مصداق له، ولا تحقيق على مستوى الواقع، وأن تلك الأصوات تعلو، لأنها لم تستطع أن تنجز الأهداف، وهي الملحقة بالمشروع الصهيوأميركي الذي سقط".وتابع: "إن ما يقترفه العدو على مستوى قرانا في الجنوب، وما يجري من تجريف أو إبادة للحجر وللشجر، واستئصال للذاكرة، لا يعدو أن يكون مرحلة تمر وإننا ثابتون، والحياة في جنوبنا تتمثل في علاقة الجنوبيين بأرضهم".وقال: "كونوا على ثقة بأننا قاب قوسين أو أدنى من أن نكون أسياد أرضنا ووطننا، وإننا سنكون دائما في خط المواجهة لإسقاط هذا المشروع بشكل نهائي".وختم: "هذه المرحلة على دقتها وحساسيتها، رسمت عالما جديدا قوامه أن أهل الحق والأرض هم المنتصرون، وهم الذين يكتبون الجملة الأخيرة في النص، ونحن على موعد مع النصر سواء على مستوى الوعد الإلهي، أو على مستوى الحسابات".