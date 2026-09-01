الجيش نعى اللواء الركن المتقاعد فادي أبو شقرا

نعت قيادة الجيش
ـــ مديرية التوجيه
في بيان، "اللواء الركن المتقاعد فادي أبو شقرا
، الذي توفي بتاريخ 1/9/2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
من مواليد: 1/11/1943 عماطور - الشوف
.
• تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1962، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 3/9/1965، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارا من 1/7/2000.
• حائز أوسمة عدة منها: وسام الحرب، وسام الأرز
الوطني من رتبة كومندور، وسام الاستحقاق اللبناني درجة أولى، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، وتنويه العماد قائد الجيش
وتهنئته عدة مرات.
• تابع دورات دراسية عدة ومهمات في الداخل والخارج.
• متأهل وله ولدان.
ينقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ 2/9/2026 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى دار بلدة عماطور - الشوف حيث يُقام المأتم الساعة 12.00.
تُقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ 4/9/2026 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزية
– فردان
– بيروت
، ويوم الأحد بتاريخ 6/9/2026 ابتداء من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في دار بلدة عماطور - الشوف، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
• ابنه السيد منير: 430438/ 03
• ابنته السيدة ميرا: 627200/ 03".