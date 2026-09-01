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لبنان

الجيش نعى اللواء الركن المتقاعد فادي أبو شقرا

Lebanon 24
01-09-2026 | 11:15
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الجيش نعى اللواء الركن المتقاعد فادي أبو شقرا
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نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، "اللواء الركن المتقاعد فادي أبو شقرا، الذي توفي بتاريخ 1/9/2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
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من مواليد: 1/11/1943 عماطور - الشوف.

• تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1962، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 3/9/1965، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارا من 1/7/2000.

• حائز أوسمة عدة منها: وسام الحرب، وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، وسام الاستحقاق اللبناني درجة أولى، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

• تابع دورات دراسية عدة ومهمات في الداخل والخارج.

• متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ 2/9/2026 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى دار بلدة عماطور - الشوف حيث يُقام المأتم الساعة 12.00.

تُقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ 4/9/2026 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزيةفردانبيروت، ويوم الأحد بتاريخ 6/9/2026 ابتداء من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في دار بلدة عماطور - الشوف، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

• ابنه السيد منير: 430438/ 03

• ابنته السيدة ميرا: 627200/ 03".
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