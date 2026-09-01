الجيش نعى اللواء الركن المتقاعد فادي أبو شقرا

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نعت ـــ في بيان، "اللواء الركن المتقاعد ، الذي توفي بتاريخ 1/9/2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:من مواليد: 1/11/1943 عماطور - .• تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1962، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 3/9/1965، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارا من 1/7/2000.• حائز أوسمة عدة منها: وسام الحرب، وسام الوطني من رتبة كومندور، وسام الاستحقاق اللبناني درجة أولى، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، وتنويه العماد وتهنئته عدة مرات.• تابع دورات دراسية عدة ومهمات في الداخل والخارج.• متأهل وله ولدان.ينقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ 2/9/2026 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى دار بلدة عماطور - الشوف حيث يُقام المأتم الساعة 12.00.تُقبل التعازي يوم الجمعة بتاريخ 4/9/2026 ابتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 18.00 – – ، ويوم الأحد بتاريخ 6/9/2026 ابتداء من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.00 في دار بلدة عماطور - الشوف، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:• ابنه السيد منير: 430438/ 03• ابنته السيدة ميرا: 627200/ 03".