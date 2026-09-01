جابر مدشّناً في خط إنتاج جديداً لـفيليب موريس: الريجي من أنجح مؤسسات الدولة وعائداتها مساهمة أساسية في دعم الخزينة

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وحضر الاحتفال أيضاً أعضاء لجنة الإدارة في "الريجي" المهندس حبيقة والدكتور عصام سلمان والدكتور مازن عبود والمهندس عماد بساط وممثلتا سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف وكبار المسؤولين والمديرين في "الريجي" وعدد من مسؤولي "فيليب موريس إنترناشونال".وأعرب جابر في كلمة ألقاها خلال الاحتفال عن فخره بما حققته "الريجي" من تطور، مشيراً أنها "من أنجح المؤسسات الحكومية التي تمتلكها "، وأن عائداتها تشكل مساهمة أساسية وكبيرة في دعم الخزينة والموازنة.وقال جابر إن "الريجي" تواصل تطوير إنتاجها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها ، مشيراً أن المؤسسة "جاهزة دائماً لإضافة خطوط إنتاج جديدة" لأن الجودة والنجاح هما من السمات التي تميز عملها.وشدد على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة، لافتاً إلى أن دعمها لا يقتصر على رفد الخزينة بالإيرادات، بل يشمل أيضاً مزارعي التبغ الذين تقف إلى جانبهم في الظروف الصعبة، بما في ذلك الذين لم يتمكنوا من الزراعة، فضلاً عن تأمين فرص العمل لمئات الشباب والفتيات في القطاع الصناعي والإنتاجي.وأكد الوزير جابر أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يكون من الأولويات في المرحلة المقبلة، معتبراً أن الاستثمار في الموارد البشرية "من أهم رسائل لبنان" وقال إن المؤسسات الحكومية يجب أن تستفيد من إمكانات أبنائنا، مشيداً بالكفاءات اللبنانية التي أثبتت قدرتها على إدارة وتشغيل المشاريع الإنتاجية بأعلى مستويات الكفاءة والاحتراف.وتوقف عند خط الإنتاج الجديد، مشيراً إلى أن الشركة الأجنبية الشريكة لم تتمكن، بسبب ظروف الحرب، من إرسال فريقها لتركيبه، فكان الشباب اللبناني العاملون في مؤسسة الريجي هم من قاموا بتجميعه وتركيبه وتشغيله بكفاءة واحترافية عالية"، وأضاف: "نحن فخورون بهم، وبالمنتج اللبناني والعامل اللبناني".كما أشاد بالشراكة القائمة بين "الريجي" وشركة "فيليب مورس" منذ نحو عشر سنوات، معتبراً أن استمرارها في إطار من الثقة والاستقرار يعكس الثقة بإمكانات المؤسسة والشباب اللبناني، وموجهاً الشكر إلى الشركة الشريكة على ثقتها وتعاونها.