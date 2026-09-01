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لبنان

جابر مدشّناً في خط إنتاج جديداً لـ"فيليب موريس": "الريجي" من أنجح مؤسسات الدولة وعائداتها مساهمة أساسية في دعم الخزينة

Lebanon 24
01-09-2026 | 15:23
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جابر مدشّناً في خط إنتاج جديداً لـفيليب موريس: الريجي من أنجح مؤسسات الدولة وعائداتها مساهمة أساسية في دعم الخزينة
جابر مدشّناً في خط إنتاج جديداً لـفيليب موريس: الريجي من أنجح مؤسسات الدولة وعائداتها مساهمة أساسية في دعم الخزينة photos 0
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اعتبر وزير المالية ياسين جابر خلال رعايته اليوم الثلاثاء تدشين إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في مصنعها في الحدت خطاً جديداً لإنتاج أصناف شركة "فيليب موريس إنترناشونال" وتغليفها أن "الريجي" من أنجح مؤسسات الدولة، مذكّراً بأن عائداتها تشكّل مساهمة أساسية في دعم الخزينة، فيما قال رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي إن تركيب الخط بمهارات لبنانية كان "تحدياً في ظروف غير عادية" إذ تم في خضمّ العدوان الإسرائيلي.
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وحضر الاحتفال أيضاً أعضاء لجنة الإدارة في "الريجي" المهندس جورج حبيقة والدكتور عصام سلمان والدكتور مازن عبود والمهندس عماد بساط وممثلتا سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف وكبار المسؤولين والمديرين في "الريجي" وعدد من مسؤولي "فيليب موريس إنترناشونال".
 
وأعرب جابر في كلمة ألقاها خلال الاحتفال عن فخره بما حققته "الريجي" من تطور، مشيراً أنها "من أنجح المؤسسات الحكومية التي تمتلكها الدولة اللبنانية"، وأن عائداتها تشكل مساهمة أساسية وكبيرة في دعم الخزينة والموازنة.

وقال جابر إن "الريجي" تواصل تطوير إنتاجها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، مشيراً أن المؤسسة "جاهزة دائماً لإضافة خطوط إنتاج جديدة" لأن الجودة والنجاح هما من السمات التي تميز عملها.

وشدد على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة، لافتاً إلى أن دعمها لا يقتصر على رفد الخزينة بالإيرادات، بل يشمل أيضاً مزارعي التبغ الذين تقف إلى جانبهم في الظروف الصعبة، بما في ذلك الذين لم يتمكنوا من الزراعة، فضلاً عن تأمين فرص العمل لمئات الشباب والفتيات في القطاع الصناعي والإنتاجي.

وأكد الوزير جابر أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يكون من الأولويات في المرحلة المقبلة، معتبراً أن الاستثمار في الموارد البشرية "من أهم رسائل لبنان" وقال إن المؤسسات الحكومية يجب أن تستفيد من إمكانات أبنائنا، مشيداً بالكفاءات اللبنانية التي أثبتت قدرتها على إدارة وتشغيل المشاريع الإنتاجية بأعلى مستويات الكفاءة والاحتراف.

وتوقف عند خط الإنتاج الجديد، مشيراً إلى أن الشركة الأجنبية الشريكة لم تتمكن، بسبب ظروف الحرب، من إرسال فريقها لتركيبه، فكان الشباب اللبناني العاملون في مؤسسة الريجي هم من قاموا بتجميعه وتركيبه وتشغيله بكفاءة واحترافية عالية"، وأضاف: "نحن فخورون بهم، وبالمنتج اللبناني والعامل اللبناني".

كما أشاد بالشراكة القائمة بين "الريجي" وشركة "فيليب مورس" منذ نحو عشر سنوات، معتبراً أن استمرارها في إطار من الثقة والاستقرار يعكس الثقة بإمكانات المؤسسة والشباب اللبناني، وموجهاً الشكر إلى الشركة الشريكة على ثقتها وتعاونها.
ولفت إلى أن القطاع المرتبط بالمؤسسة يوفر فرص عمل واسعة في المصانع والمطابع ومصانع الورق، إضافة إلى مجالات التوزيع والبيع والتسويق، فضلاً عن تصدير المنتجات اللبنانية إلى الخارج، مشيراً إلى وجود طلب خارجي على هذه المنتجات، ولا سيما في سوريا وغيرها من الأسواق.
وفي ما يتعلق بالموازنة، أكد جابر أن وزارة المالية "تسعى دائماً إلى تقديمها في موعدها"، كاشفاً أنها ستُحال إلى مجلس النواب في أوائل تشرين الأول، بما يتيح إقرارها قبل بداية السنة المالية وفقاً للدستور.

وأشار، في هذا السياق، إلى تخصيص مبلغ لمؤسسة "الإسكان" لتقديم قروض سكنية ميسرة بفوائد، معتبراً أن لهذه الخطوة بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً.

وختم جابر بالتأكيد أن المؤسسات الحكومية الكبرى هي من المساهمين في دعم الموازنة والخزينة، مجدداً الالتزام بمواصلة دعم المزارعين والصناعة الوطنية، ومشدداً على أن الاستقرار والأمان يشكلان شرطاً أساسياً لاستمرار العمل والإنتاج، وقال إن "الريجي" تقدم نموذجاً واضحاً على أن التحدي ممكن، حتى في أصعب الظروف، عندما تتوافر الإدارة الناجحة والموارد البشرية الكفوءة والشراكات المنتجة.






























































































 
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