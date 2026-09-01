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لبنان

هذه هي حقيقة اللقاءات بين الشرع وحزب الله

Lebanon 24
01-09-2026 | 22:48
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كتب رضوان الذيب في" الديار": خضعت العلاقات بين الرئيس السوري احمد الشرع وحزب الله لكم هائل من التحليلات والسيناريوهات، في ظل رغبة الطرفين بتجاوز المرحلة الماضية.
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المطلعون على ملف التواصل بين حكومة الشرع وحزب الله ، يكشفون بان تركيا منذ ٩ اشهر تقريبا وجهت دعوة رسمية لحزب الله، لحضور مؤتمر اسلامي موسع في انقرة ، ولبى حزب الله الدعوة عبر وفد قيادي مثل الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ، وقام ضباط من المخابرات باتصالات لجمع ممثلين عن الشرع وحزب الله، ونجحوا في مساعيهم، ورتبوا اكثر من لقاء بين الطرفين .
وتم التطرق في الاجتماعات الى كل الملفات والتفاصيل الصغيرة والكبيرة ، مع رغبتهما في فتح صفحة جديدة ، كما تم التوافق على تشكيل لجنة تقنية بما خص الحدود السورية- اللبنانية، تختصر مهمتها التقنية بالآتي: "نحن نبلغهم عن أي تحركات من جهتهم، وهم بالمقابل يبلغوننا عن أي تحركات من جهتنا". كما تم النقاش في مواضيع تتعلق بالشهداء والاسرى والجرحى وبعض المخفيين. واستمر العمل التقني من خلال اللجنة لثلاثة اشهر واكثر ، وتوقفت عند هذا الحد ، ولم تعقد اية اجتماعات جديدة، مع استمرار الرسائل الايجابية من قبل حكومة الشرع ،عبر كلام مباشر للرئيس السوري في قناة " الجزيرة القطرية" ، بالاضافة الى كلام وزير الخارجية السوري احمد شيباني في زيارته الاخيرة الى بيروت ، وتأكيده على ضرورة فتح صفحة جديدة مع حزب الله، تزيل ترسبات الاحداث الماضية، وتوضح الاتهامات التي وجهت لحزب الله من قبل الحكم السوري، بوقوفه وراء التفجيرات التي حصلت في دمشق وتهريب الكبتاغون .
ويختم المطلعون بالقول : هذه هي حدود العلاقة بين حكومة الشرع وحزب الله ، وكل المعلومات الاخرى عن اجتماعات يومية واسبوعية منافية للحقيقة، حتى لو صدرت المعلومات احيانا من إعلاميين ومسؤولين يدورون في فلك الحزب، لكن عدم اللقاءات لا يفسد في الود قضية ، وهناك" ربط نزاع" حاليا ، والاجواء على الحدود افضل نسبيا هذه الايام مع غياب كلي للتوترات والاحتكاكات .  
 
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