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لبنان

التصعيد الاسرائيلي يرتفع جنوباً.. غارات عنيفة ومكثّفة على النبطية وعلي الطاهر

Lebanon 24
02-09-2026 | 00:49
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التصعيد الاسرائيلي يرتفع جنوباً.. غارات عنيفة ومكثّفة على النبطية وعلي الطاهر
التصعيد الاسرائيلي يرتفع جنوباً.. غارات عنيفة ومكثّفة على النبطية وعلي الطاهر photos 0
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صعّد الجيش الإسرائيلي وتيرة اعتداءاته جنوبًا، حيث شنّ الطيران الحربي غارة من مسيّرة استهدفت، عند الساعة الرابعة فجراً، منزلا في حي المسلخ في مدينة النبطية من دون تسجيل اصابات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا بلدة عربصاليم وبحسب المعلومات الاولية تم استهداف غرفة في المقبرة الكبيرة ولغاية اللحظة لم يُفد عن وقوع اصابات.

واعتبارا من بعد منتصف الليل، شنّ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات على حي الرويس في بلدة النبطية الفوقا، مستهدفا ومدمرا المزيد من منازل المدنيين .  

وتعرضت بلدة عربصاليم فجرا، لغارة شنها الطيران الحربي المعادي، استهدفت غرفة الوقف التابعة لجبانة البلدة ودمرها، وهي غرفة تضم ادوات حفر وعربات نقل صغيرة لزوم حفر القبور.ةكما ادت الغارة الى اضرار كبيرة في اضرحة الجبانة وتحطم شواهد الكثير منها، كما تحطم زجاج عشرات المنازل المحيطة بمكان الغارة ، فضلا عن حال من التوتر والرعب عاشها اهالي البلدة. 

ونفذت مسيرة معادية فجرا غارة بصاروخ موجه مستهدفة منزل المسؤول في كشافة "الرسالة" حيدر حوماني في حي الرويس في النبطية الفوقا ، ولم يفد عن وقوع اصابات.

مدفعية العدو قصفت وبشكل عنيف ومركز طوال الليل، مرتفع علي الطاهر ومحيط تلة الدبشة عند الاطراف الشمالية للنبطية الفوقا، ودوحة كفررمان، واطراف ميفدون وزوطر الشرقية، حيث استخدم العدو في قصفه القذائف الفوسفورية المحرمة دوليا.

وصباحا، تعرضت اطراف زوطر الشرقية لعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة. 
 
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