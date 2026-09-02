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لبنان

"عودة" المجتمع المدني

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-09-2026 | 02:15
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لاحظ متابعون في بيروت خلال الفترة الأخيرة عودة لافتة لنشاط مجموعات وجمعيات المجتمع المدني، بعدما كانت غالبيتها قد تراجعت عن المشهد خلال المرحلة الماضية.
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ويشير المتابعون إلى أن عدداً من هذه المجموعات بدأ يعيد تنظيم صفوفه والتحرك مجدداً تحت عناوين وشعارات متعددة، مع تركيز واضح على العاصمة بيروت.
هذا النشاط المتزايد يطرح تساؤلات حول أسباب توقيته والأهداف التي تقف خلفه، خصوصاً في ظل المرحلة السياسية والانتخابية المقبلة. كما تتركز الأنظار على الجهات الداعمة لهذه التحركات، وما إذا كانت عودة نشاط المجتمع المدني ستتحول إلى مسار سياسي وانتخابي أكثر تنظيماً خلال المرحلة المقبلة.


المصدر: لبنان 24
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