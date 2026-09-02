تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

توقفت منذ عام 2019.. هل ستعود قروض المؤسسة العامة للإسكان قريبا؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-09-2026 | 03:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
توقفت منذ عام 2019.. هل ستعود قروض المؤسسة العامة للإسكان قريبا؟
توقفت منذ عام 2019.. هل ستعود قروض المؤسسة العامة للإسكان قريبا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير المالية ياسين جابر مؤخرا أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن، للمرة الأولى في تاريخ الموازنات، تخصيص مبلغ لمؤسسة الإسكان بهدف تقديم قروض ميسرة بفوائد مدعومة موجهة إلى القطاع الزراعي.
Advertisement

هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة ملف القروض السكنية التي توقفت منذ نهاية عام 2019، بعدما أوقف مصرف لبنان تمويل المؤسسة العامة للإسكان، ما حرم آلاف المواطنين من الاستفادة من القروض السكنية المدعومة.
علما انه في شهر آب الماضي بحث جابر مع إدارة المؤسسة العامة للإسكان إمكانية إعادة إطلاق هذه القروض حيث عُرضت عليه دراسة تقترح تخصيص 100 مليون دولار للمؤسسة، بما يسمح بإقراض نحو 1,400 عائلة سنوياً.

وبحسب الخطة المقترحة، يمكن أن تصل قيمة القرض إلى 100 ألف دولار، بفائدة متوقعة تتراوح بين 3 و3.5%، على أن تكون القروض بالدولار أو ما يعادله بالليرة. كما تتضمن الخطة شروطاً، من بينها ألا يكون طالب القرض قد استفاد سابقاً من قرض مدعوم.

لكن هذه الخطة لا تعني أن القروض السكنية أصبحت مُتاحة أمام المواطنين. فهي لا تزال بحاجة إلى إقرار رسمي وتأمين التمويل والإجراءات التنفيذية اللازمة قبل بدء العمل بها، وبالتالي، فإن المطروح حالياً هو آلية لإعادة تشغيل برنامج القروض، وليس فتح باب تقديم الطلبات.

وبانتظار صدور قرار رسمي بشأن التمويل وآلية التنفيذ، تبقى القروض السكنية المدعومة متوقفة، فيما يستمر البحث في كيفية إعادة تفعيلها.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
جابر بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الإسكان في إعادة إطلاق القروض السكنية
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
متوقف منذ عام 1965.. "التراموي" يعود قريبا إلى شوارع بيروت (صور وفيديو)
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 3 سنوات من الإقفال... مؤسسات تعود قريباً
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: "إسرائيل" لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والجنوب منذ تشرين الثاني عام 2024
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:30:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المؤسسة العامة للإسكان

أعلن وزير المالية

المؤسسة العامة

إدارة المؤسسة

مؤسسة الإسكان

وزير المالية

إعادة تشغيل

ياسين جابر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-09-02
Lebanon24
06:48 | 2026-09-02
Lebanon24
06:18 | 2026-09-02
Lebanon24
06:16 | 2026-09-02
Lebanon24
06:14 | 2026-09-02
Lebanon24
06:14 | 2026-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24