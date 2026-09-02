تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عملية خطف طفل في انطلياس.. نفذتها إمرأة من جنسية عربية

Lebanon 24
02-09-2026 | 05:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عملية خطف طفل في انطلياس.. نفذتها إمرأة من جنسية عربية
عملية خطف طفل في انطلياس.. نفذتها إمرأة من جنسية عربية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام امرأة، بتاريخ 9-8-2026، بخطف طفل يبلغ من العمر نحو سنة من منزل ذويه الكائن في محلّة أنطلياس، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات العمليّة وتحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم.

بنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، بتاريخ 12-8-2026، من توقيف مشتبه فيه في محلّة الأوزاعي (مواليد عام 1999، لبناني)، وكان الطفل المخطوف معه، (مواليد عام 2025، سوري الجنسية).

بالتّحقيق مع الموقوف، أفاد بأنّه تسلّم الطفل من سيّدة كان على علاقة بها، وأنّها قد أوهمته بأن الطّفل ابنه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة السّيّدة المشتبه بتورّطها في عمليّة الخطف، وهي من إحدى الجنسيات العربية، وتحديد مكان وجودها.

وبتاريخ 16-8-2026، وبعد عمليّة رصد وتعقّب دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة من الشّعبة من توقيفها.

   وبالتّحقيق معها، اعترفت بأنها تعرّفت إلى والدة الطفل منذ حوالَي شهر، وبدأت بالتقرّب منها، وأنها كانت ترسل إلى الشخص المذكور أعلاه الذي كانت تسعى إلى الإرتباط به صورًا ذاتيّة (Selfie) تجمعها بالطّفل الذي أقدمت لاحقًا على خطفه، موهمةً إيّاه بأن الطّفل ابنه، بهدف الضغط عليه للزواج منها.

أعيد الطّفل إلى ذويه، وأُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأُحيلت إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
قيادة التحالف: مصاب من الجنسية اليمنية و2 من الجنسية المصرية و1 من الجنسية الباكستانية
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 4 شهداء من بينهم المربية اسبرنزا غندور ووالدتها وعاملة وعامل من جنسية اجنبية في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة النبطية الفوقا
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة البحري السعودية: وفاة 2 من البحارة من الجنسية الفلبينية نتيجة الحادثة
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب شرط إنساني.. امرأة رفضت الزواج من حبيبها!
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

اللبنانية

الأوزاعي

القضاء ا

أنطلياس

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:20 | 2026-09-02
Lebanon24
06:48 | 2026-09-02
Lebanon24
06:18 | 2026-09-02
Lebanon24
06:16 | 2026-09-02
Lebanon24
06:14 | 2026-09-02
Lebanon24
06:14 | 2026-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24