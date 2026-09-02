عملية خطف طفل في انطلياس.. نفذتها إمرأة من جنسية عربية

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم على اختلافها على جميع الأراضي ، وبعد توافر معطيات لدى حول قيام امرأة، بتاريخ 9-8-2026، بخطف طفل يبلغ من العمر نحو سنة من منزل ذويه الكائن في محلّة ، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات العمليّة وتحديد هويّة المتورّطين وتوقيفهم.



بنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، بتاريخ 12-8-2026، من توقيف مشتبه فيه في محلّة (مواليد عام 1999، لبناني)، وكان الطفل المخطوف معه، (مواليد عام 2025، سوري الجنسية).



بالتّحقيق مع الموقوف، أفاد بأنّه تسلّم الطفل من سيّدة كان على علاقة بها، وأنّها قد أوهمته بأن الطّفل ابنه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة السّيّدة المشتبه بتورّطها في عمليّة الخطف، وهي من إحدى الجنسيات العربية، وتحديد مكان وجودها.



وبتاريخ 16-8-2026، وبعد عمليّة رصد وتعقّب دقيقة، تمكّنت قوّة خاصّة من الشّعبة من توقيفها.



وبالتّحقيق معها، اعترفت بأنها تعرّفت إلى والدة الطفل منذ حوالَي شهر، وبدأت بالتقرّب منها، وأنها كانت ترسل إلى الشخص المذكور أعلاه الذي كانت تسعى إلى الإرتباط به صورًا ذاتيّة (Selfie) تجمعها بالطّفل الذي أقدمت لاحقًا على خطفه، موهمةً إيّاه بأن الطّفل ابنه، بهدف الضغط عليه للزواج منها.



أعيد الطّفل إلى ذويه، وأُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأُحيلت إلى القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة المختص .

دافع صادم وراء خطف طفل من منزل أهله… وشعبة المعلومات تكشف الفاعلة#قوى_الأمنhttps://t.co/NTf6z142nf pic.twitter.com/voWofdj0ZX — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 2, 2026 Advertisement