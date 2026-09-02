فرصة جديدة للمستثمرين في قطاع الكهرباء.. إليكم التفاصيل

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، في بيان، تمديد مهلة تقديم الطلبات ضمن "إعلان النوايا" (Expression of Interest – EOI)، الهادف إلى تحديد مشاريع محتملة لإنتاج الطاقة الكهربائية في ، حتى 30 أيلول 2026 ضمناً.

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وأوضحت الهيئة أن إعلان النوايا يشمل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المرتبطة بالشبكة، بقدرة إجمالية تصل إلى 350 ميغاواط ذروة، موزعة على ما يصل إلى خمسة مشاريع، ومقترنة بأنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة إجمالية تصل إلى 1,000 ميغاواط ساعة.





كذلك، يشمل إعلان النوايا مشاريع إنتاج حرارية موزعة، بقدرة صافية تتراوح بين 20 و100 ميغاواط لكل مشروع، تعمل بصورة أساسية على الطبيعي، مع إمكانية استخدام الوقود الثقيل كوقود احتياطي.





وأشارت الهيئة إلى أن تمديد المهلة جاء استجابةً لطلبات عدد من الجهات المهتمة، وإفساحاً في المجال أمام المستثمرين والمطورين لاستكمال تحضير ملفاتهم وتقديمها، مؤكدةً أن سائر الشروط والمتطلبات الواردة في إعلان النوايا تبقى من دون أي تعديل.