استعدّوا.. هكذا سيكون "طقس لبنان" خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غداً الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، وارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، مقابل انخفاضها فوق الجبال.

Advertisement

وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر، فيما يُتوقع تساقط رذاذ متفرق اعتباراً من بعد الظهر في المناطق الجبلية.



وجاء في النشرة الآتي:





الحال العامة:



يسيطر طقس صيفي معتاد على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر، على أن يتحول الطقس إلى معتدل نسبياً اعتباراً من الجمعة.



ويتراوح معدل درجات الحرارة في أيلول بين 22 و32 درجة في ، وبين 24 و32 درجة في ، وبين 16 و32 درجة في .



الطقس المتوقع في لبنان:





الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، خصوصاً في الداخل وفوق الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر.



الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وارتفاع إضافي طفيف في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، مقابل انخفاضها فوق الجبال. وتبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل، مع توقع تساقط رذاذ متفرق بعد الظهر في المناطق الجبلية.



الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط في درجات الحرارة. ويُتوقع تساقط رذاذ متفرق اعتباراً من بعد الظهر، خصوصاً على المرتفعات الشمالية، مع نشاط الرياح أحياناً.



السبت: غائم جزئياً من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً. كما يُتوقع تساقط رذاذ متفرق، خصوصاً على المرتفعات الشمالية، اعتباراً من بعد الظهر.



درجات الحرارة: على الساحل بين 24 و34 درجة، فوق الجبال بين 18 و27 درجة، وفي الداخل بين 19 و36 درجة.



الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 15 و30 كم/س.



الانقشاع: جيد إلى متوسط.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 29 درجة.



الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.