وفد أوروبي زار سفارة دولة فلسطين مطلعاً على أوضاع اللاجئين في لبنان

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وحضر اللقاء عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ورئيسة الاتحاد العام للمرأة آمنة جبريل والمستشارة بنان غانم ورئيس الدائرة الإعلامية في السفارة وسام أبو زيد.وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع السياسية والمعيشية للاجئين في لبنان والتحديات التي يواجهونها، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ونيل حقوقه الوطنية المشروعة.وأطلع عباس الوفد، وفق بيان المكتب الإعلامي في السفارة، على "المسار الانتخابي الفلسطيني والجدول الزمني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يشمل انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، وجرى بحث إمكان التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبرته في مراقبة الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يسهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية".من جانبه، أكد السفير الأسعد "أهمية تعزيز الدور الأوروبي في مواجهة الاستيطان واعتداءات المستوطنين والسياسات التي تهدد الأرض الفلسطينية وتقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة"، مشددا على ضرورة ممارسة ضغط سياسي وديبلوماسي أكثر فاعلية على ، وحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".بدورهما، أكدتا سكوديري ومورغانتيني "دعمهما للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي، وأهمية استمرار الدور الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".