تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وفد أوروبي زار سفارة دولة فلسطين مطلعاً على أوضاع اللاجئين في لبنان

Lebanon 24
02-09-2026 | 07:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وفد أوروبي زار سفارة دولة فلسطين مطلعاً على أوضاع اللاجئين في لبنان
وفد أوروبي زار سفارة دولة فلسطين مطلعاً على أوضاع اللاجئين في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الخارجية ياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد، عضو البرلمان الأوروبي بينيديتا سكوديري ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة لويزا مورغانتيني، في سفارة دولة فلسطين في بيروت، وذلك في إطار مهمة «عيون على لبنان – Occhi in Libano» التي تقومان بها في لبنان، وتشمل سلسلة من اللقاءات والزيارات للاطلاع على الأوضاع والتطورات في البلاد.
Advertisement

وحضر اللقاء عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية آمنة جبريل والمستشارة بنان غانم ورئيس الدائرة الإعلامية في السفارة وسام أبو زيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع السياسية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتحديات التي يواجهونها، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة ونيل حقوقه الوطنية المشروعة.

وأطلع عباس الوفد، وفق بيان المكتب الإعلامي في السفارة، على "المسار الانتخابي الفلسطيني والجدول الزمني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يشمل انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، وجرى بحث إمكان التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبرته في مراقبة الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يسهم في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف الأراضي الفلسطينية".

من جانبه، أكد السفير الأسعد "أهمية تعزيز الدور الأوروبي في مواجهة الاستيطان واعتداءات المستوطنين والسياسات الإسرائيلية التي تهدد الأرض الفلسطينية وتقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة"، مشددا على ضرورة ممارسة ضغط سياسي وديبلوماسي أكثر فاعلية على إسرائيل، وحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".

بدورهما، أكدتا سكوديري ومورغانتيني "دعمهما للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي، وأهمية استمرار الدور الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".
 
مواضيع ذات صلة
الجميّل بحث مع وفد دبلوماسي أوروبي الإصلاحات المالية والقضائية وتعزيز مسار بناء الدولة
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 18:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عرض مع وفد من سفراء ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي الأوضاع العامة ومسار الاصلاحات
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 18:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد رابطة قدماء القوى المسلحة زار الحجار وطالب بإعادة النظر في قرار تقسيط التعويضات
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 18:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من المجتمع المدني في بيروت زار مرقص
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 18:42:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

الأوروبي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:03 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:18 | 2026-09-02
Lebanon24
11:13 | 2026-09-02
Lebanon24
11:05 | 2026-09-02
Lebanon24
11:03 | 2026-09-02
Lebanon24
11:01 | 2026-09-02
Lebanon24
11:00 | 2026-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24