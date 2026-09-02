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لبنان

وفد نقابي شمالي اجتمع مع كركي وطالب وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المستشفيات

Lebanon 24
02-09-2026 | 10:07
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وفد نقابي شمالي اجتمع مع كركي وطالب وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المستشفيات
وفد نقابي شمالي اجتمع مع كركي وطالب وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المستشفيات photos 0
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اجتمع رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد ونائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج النقيب محمد كمال الخير ونقيب عمال شركة كهرباء قاديشا النقيب خالد الرفاعي وامين سره فادي جبور، مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الكركي، واكد النقباء، في بيان على الاثر، على "صوابية القرارات التي يتخذها بحق المستشفيات والاطباء المخالفين".
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وأيد النقباء كركي لجهة "أي إجراء يقضي بفسخ العقد مع اي مستشفى يستحق العقاب، خاصة ان هذه المستشفيات سقط من مفهومها مبدأ الرحمة، كما ان الاطباء يفعلون ذلك في الوقت عينه، ولم يعودوا يرضون بالقليل ولا يرأفون بحال الفقير ويلزمون المرضى بأسعار مخالفة لتلك الصادرة عن الضمان الاجتماعي وتعرفته".



وطالبوا كركي بـ"الحزم"، مؤكدين وقوفهم الى جانبه وضرورة "حفظ كرامة العامل والمضمون".



كما ناقشوا مع كركي ملف تعويضات نهاية الخدمة، مذكرين بأنه "اساس المطالب لجهة ضرورة ان تكون هذه التعويضات منصفة وقادرة على تلبية احتياجات المتقاعدين، كما ان تسدد بسرعة، فإن العامل المتقاعد او الموظف المتقاعد يحتاج الى هذه المبالغ رغم ضآلتها واذا ما أجل دفعها فسيعرضه ذلك للعوز وقد يموت ولا يحصل عليها".



وإذ أثنوا على أداء كركي، طالبوا وزارة الصحة بـ"الاقتداء بإجراءات صندوق الضمان لجهة معاقبة المستشفيات المسالخ وإلزامها بمبدأ الرحمة والتراحم وهذا اساسي، والتعاطي بالتالي مع الفقير انطلاقا من قرارات الوزارة والضمان". وشددوا على "ضرورة اخضاع المستشفيات المخالفة للرقابة الصارمة والملزمة في الوقت عينه".
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