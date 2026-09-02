تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في السرايا.. سلسلة لقاءات لسلام وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
02-09-2026 | 10:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في السرايا.. سلسلة لقاءات لسلام وهذا ما تم بحثه
في السرايا.. سلسلة لقاءات لسلام وهذا ما تم بحثه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب إيهاب مطر، وبحث معه في الأوضاع العامة، إضافة إلى شؤون إنمائية ومطلبية تخص مدينة طرابلس.
Advertisement

كذلك، استقبل الرئيس سلام رئيسة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ديانا طبارة، التي أطلعته على أوضاع الجمعية ونشاطاتها.

واستقبل رئيسة مؤسسة مي شدياق – معهد الإعلام، الوزيرة السابقة الدكتورة مي شدياق، التي سلّمته دعوة لرعاية مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" (Women on the Front Lines – WOFL)، الذي تنظمه المؤسسة في 21 تشرين الأول المقبل في فندق فينيسيا.

كذلك، استقبل الرئيس سلام رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الذي أطلعه على نتائج زيارة الوفد الاقتصادي والاستثماري الإماراتي إلى بيروت الأسبوع الماضي.

ورحّب سلام بنتائج الزيارة وما أفضت إليه من اتفاقيات وخطوات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً متابعته لمخرجاتها مع الوزارات والجهات المعنية، بما يترجمها إلى شراكات فعلية في مجالات التعافي وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

وفي سياق لقاءاته، استقبل الرئيس سلام سفير المملكة العربية السعودية في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما التطورات في الجنوب، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين البلدين الشقيقين.

أيضاً، استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التي وضعته في أجواء زيارتها اليوم إلى النبطية، وجرى البحث في الخيارات المطروحة لتعزيز دعم الدولة للجنوبيين، والبرامج المرتقبة للمساهمة في العودة والتعافي.

واستقبل الرئيس سلام وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، الذي وضعه في أجواء زيارة الوفد الحكومي اللبناني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تخللها من لقاءات وبرامج للاطلاع على التجربة الإماراتية في تحديث الإدارة وتطوير الخدمات الحكومية، إضافة إلى البحث في مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات البلدين.
 
مواضيع ذات صلة
جابر التقى الاسمر.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 22:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال جديد بين ترامب ونتنياهو وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 22:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال بين ترامب وزيلينسكي وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 22:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين عون وهيكل.. هذا ما تم بحثه
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 22:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

رئيس مجلس الوزراء

العربية السعودية

مجلس الوزراء

الإمارات

السعودية

المملكة

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-09-02
Lebanon24
15:15 | 2026-09-02
Lebanon24
15:04 | 2026-09-02
Lebanon24
15:00 | 2026-09-02
Lebanon24
14:30 | 2026-09-02
Lebanon24
14:24 | 2026-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24