في السرايا.. سلسلة لقاءات لسلام وهذا ما تم بحثه

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استقبل نواف سلام النائب إيهاب مطر، وبحث معه في الأوضاع العامة، إضافة إلى شؤون إنمائية ومطلبية تخص مدينة .كذلك، استقبل الرئيس سلام رئيسة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية ديانا طبارة، التي أطلعته على أوضاع الجمعية ونشاطاتها.واستقبل رئيسة مؤسسة مي شدياق – معهد الإعلام، الوزيرة السابقة الدكتورة مي شدياق، التي سلّمته دعوة لرعاية مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" (Women on the Front Lines – WOFL)، الذي تنظمه المؤسسة في 21 تشرين الأول المقبل في فندق فينيسيا.كذلك، استقبل الرئيس سلام رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الذي أطلعه على نتائج زيارة الوفد الاقتصادي والاستثماري الإماراتي إلى الأسبوع الماضي.ورحّب سلام بنتائج الزيارة وما أفضت إليه من اتفاقيات وخطوات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً متابعته لمخرجاتها مع الوزارات والجهات المعنية، بما يترجمها إلى شراكات فعلية في مجالات التعافي وإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.وفي سياق لقاءاته، استقبل الرئيس سلام سفير في فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، ولا سيما التطورات في الجنوب، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك والبنّاء بين البلدين الشقيقين.أيضاً، استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التي وضعته في أجواء زيارتها اليوم إلى النبطية، وجرى البحث في الخيارات المطروحة لتعزيز دعم الدولة للجنوبيين، والبرامج المرتقبة للمساهمة في العودة والتعافي.واستقبل الرئيس سلام وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، الذي وضعه في أجواء زيارة الوفد الحكومي اللبناني إلى دولة العربية المتحدة، وما تخللها من لقاءات وبرامج للاطلاع على التجربة الإماراتية في تحديث الإدارة وتطوير الخدمات الحكومية، إضافة إلى البحث في مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات البلدين.