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لبنان

في بلدة المنصورة... يطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة ويُعيد تجهيزها للبيع

Lebanon 24
02-09-2026 | 11:18
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في بلدة المنصورة... يطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة ويُعيد تجهيزها للبيع
في بلدة المنصورة... يطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة ويُعيد تجهيزها للبيع photos 0
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف الجرائم وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللّبنانية كافّة، وعلى إثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص يُدعى: أ. خ. (مواليد عام 1999، لبناني)، في بلدة المنصورةالبقاع الغربي، بطمس أرقام هياكل درّاجات آليّة وإعادة تجميع وتجهيز هذه الدّرّاجات التي قام بشرائها من أشخاص في تواريخٍ سابقة.
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بتاريخ 27-8-2026، قامت قوّة من المفرزة بمداهمة منزل المشتبه فيه في البلدة المذكورة، وضبطت مجموعة من هياكل الدّرّاجات الآليّة التي تمّ التلاعب بأرقامها ليتم بيعها، في وقتٍ لاحق، بلا أوراق، على أنّها صالحة للسّير، وذلك من دون أي مسوغ قانوني.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه.

التّحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.
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