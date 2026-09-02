بالفيديو... تجدّد الغارات الإسرائيليّة في الجنوب

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غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة المنصوري pic.twitter.com/vjWXq7XCFY
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 2, 2026
غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة المنصوري pic.twitter.com/vjWXq7XCFY
غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة حاريص pic.twitter.com/Be6Ofg5daB
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 2, 2026
غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة حاريص pic.twitter.com/Be6Ofg5daB
غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة القنطرة pic.twitter.com/ChnXzaHOlA
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 2, 2026
غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة القنطرة pic.twitter.com/ChnXzaHOlA