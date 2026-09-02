الخطيب وصل الى النجف بعد لقاءات مع المالكي والمندلاوي والسفير الايراني في بغداد

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وصل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب مساء اليوم، الى مدينة النجف في اطار زيارته للجمهورية .ويلتقي العلامة الخطيب عددا من المراجع الدينية لاطلاعهم على تطورات الوضع في وجنوبه على وجه الخصوص في ظل الاسرائيلي والعدوان المستمر على المناطق الجنوبية.وكان العلامة الخطيب التقى قبل ظهر اليوم في بغداد رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، ووضعه في اجواء الواقع اللبناني ،وجرى التداول في شؤون المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة .واعرب المالكي عن قلقه "حيال المرحلة المقبلة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة ،لا سيما في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الاميركية والاسرائيلية". واعرب عن "استعداده لبذل كل جهد لمساعدة لبنان على عبور هذه المرحلة ،لا سيما الجنوبيين الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني".واستقبل العلامة الخطيب في مقر اقامته في قصر الضيافة التابع لرئاسة ، السفير الايراني في محمد كاظم آل صادق على رأس وفد من السفارة، وجرى التداول في شؤون لبنان والمنطقة.