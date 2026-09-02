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لبنان

الخطيب وصل الى النجف بعد لقاءات مع المالكي والمندلاوي والسفير الايراني في بغداد

Lebanon 24
02-09-2026 | 12:53
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الخطيب وصل الى النجف بعد لقاءات مع المالكي والمندلاوي والسفير الايراني في بغداد
الخطيب وصل الى النجف بعد لقاءات مع المالكي والمندلاوي والسفير الايراني في بغداد photos 0
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وصل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب مساء اليوم، الى مدينة النجف في اطار زيارته للجمهورية العراقية.
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ويلتقي العلامة الخطيب عددا من المراجع الدينية لاطلاعهم على تطورات الوضع في لبنان وجنوبه على وجه الخصوص في ظل الاحتلال الاسرائيلي والعدوان المستمر على المناطق الجنوبية.

وكان العلامة الخطيب التقى قبل ظهر اليوم في بغداد رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي، ووضعه في اجواء الواقع اللبناني ،وجرى التداول في شؤون المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة .

واعرب المالكي عن قلقه "حيال المرحلة المقبلة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة ،لا سيما في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الاميركية والاسرائيلية". واعرب عن "استعداده لبذل كل جهد لمساعدة لبنان على عبور هذه المرحلة ،لا سيما الجنوبيين الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني".

واستقبل العلامة الخطيب في مقر اقامته في قصر الضيافة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، السفير الايراني في العراق محمد كاظم آل صادق على رأس وفد من السفارة، وجرى التداول في شؤون لبنان والمنطقة.

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