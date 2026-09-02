تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

باريس تستعدّ لمؤتمر دعم الجيش وعون وماكرون يكثفان مشاوراتهما

Lebanon 24
02-09-2026 | 22:10
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
باريس تستعدّ لمؤتمر دعم الجيش وعون وماكرون يكثفان مشاوراتهما
باريس تستعدّ لمؤتمر دعم الجيش وعون وماكرون يكثفان مشاوراتهما photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تتجه الأنظار إلى تعزيز قدرات الجيش وحضورها، إذ علم أن المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني، المقرر عقده في باريس في 16 و17 من الشهر الحالي، سيحضره عدد من قادة الجيوش الصديقة ورؤساء أركانها، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية. وفي موازاة ذلك، يكثّف الرئيسان جوزاف عون وإيمانويل ماكرون مشاوراتهما لإنجاح المؤتمر، فيما يبقى احتمال زيارة عون العاصمة الفرنسية خلال انعقاده قائمًا من دون أن يُحسم بعد، بحسب ما كتبت"نداء الوطن".

 

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لم ينقطع عن اجراء الاتصالات اللازمة من اجل السير قُدُماً لتثبيت وقف النار وعدم العودة الى الحرب من خلال ضوابط معينة. ولفتت الى تمسك الرئيس عون بالتفاوض يعود كما قال مرارا وتكرارا لوقف هذه الحرب وإعادة الأسرى والإعمار.

 

وأكدت انه في ما خص ملف الحوار مع حزب الله فلا شيء جديدا، ومن المستبعد قيامه الآن، واعتبرت ان غياب اللقاءات مع رئيس مجلس النواب لا يعني وجود اي تباين والدليل على ذلك توجيه الرئيس عون اشادة بمواقف الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.

 

على ان الغموض بقي سيد الموقف تجاه ما حصل خلال اجتماع نتنياهو بسفيري الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى وفي تل أبيب مايك هاكابي، بإستثناء ما قاله الاخير: «ان البحث تناول المحادثات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل». فيما

وافادت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان اي تفاصيل رسمية لم ترد بعد الى لبنان عن الاجتماع،ولو انه تناول بالتأكيد التحضير لجلسة المفاوضات المرتقبة في روما لأن الادارة الاميركية هي الراعية للمفاوضات والمعنية بتحديد موعدها وتوجيه الدعوات لها، ولكن يبدو انها لن تنعقد قبل انتهاء المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية بين 16 و17 او 17 و18 ايلول الجاري.

 

اضافت" اللواء": لكن معلومات اعلامية من واشنطن افادت ان المفاوضات ستعقد بإصرار اميركي بين 14 و15 ايلول بمعزل عن اي تطورات اخرى، ولكن لا يتوقع تحقيق نتائج كبيرة منها سوى انها رسالة سياسية اميركية تؤكد استمرار الانخراط الاميركي في الملف اللبناني باعتباره من اولويات الاهتمام الاميركي برغم الانشغال بالحرب مع ايران والعلاقات مع الصين وفنزويلا والانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي. ومن هنا كان تحديد موعد للقاء بين رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو في 28 ايلول الحالي لإستكمال ما بدأه الرئيس جوزيف عون خلال زيارته الى الولايات المتحدة ولقاء الرئيس ترامب.

 

موقف عون

وكرر رئيس الجمهورية جوزف عون تحديد الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي "تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية"، وقال: "أنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه"، مشيراً إلى أنّ "مواجهة التحديات التي يمرّ بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي".

ورغم رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري المفاوضات المباشرة، أثنى الرئيس عون على ما ورد في كلمة بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، "ولا سيما تأكيده على المسلّمات الأساسية للسلم الأهلي، والتمسّك بالجيش واتفاق الطائف، واعتبارها خطوطاً حمراء، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج".

 

واشنطن تراقب

في المقابل أشارت مصادر دبلوماسية أميركية لـ"نداء الوطن" إلى أن خطاب بري الأخير عكس تناقضًا في الموقف، إذ تمسّك علنًا بالوحدة الوطنية و"كرامة الشيعة"، لكنه رفض عمليًا أي ترتيبات توسّع سلطة الدولة في الجنوب على حساب "حزب الله". وأضاف مسؤول أميركي سابق يعرف خفايا السياسة اللبنانية " أن "هذا النهج المزدوج يسمح لبري بالتحوّط، فهو يدافع عن "المقاومة" والوحدة اللبنانية أمام قاعدته الشعبية، بينما يوحي سرًا للمسؤولين الأميركيين بدعمه للمفاوضات اللبنانية الاسرائيلية".

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المؤتمر التحضيري لدعم الجيش بمشاركة ماكرون والملك الأردني وعون.. موعد مفاوضات روما غير محسوم ولا اختراق اميركيا جديا
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 07:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تقدّم التحضيرات لمؤتمر باريس لدعم الجيش ودعم دولي متصاعد
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 07:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة التفاوض الثامنة تترنح وعون يكثف اتصالاته الاميركية والعربية لوقف العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 07:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات لبنانية لمؤتمر دعم الجيش ورهان على توافق أوروبي – أميركي للابقاء على قوّة دولية للمراقبة
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 07:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الأميركيين

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:15 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:22 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:20 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:09 | 2026-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-09-02
Lebanon24
22:15 | 2026-09-02
Lebanon24
22:22 | 2026-09-02
Lebanon24
00:20 | 2026-09-03
Lebanon24
23:09 | 2026-09-02
Lebanon24
22:55 | 2026-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24