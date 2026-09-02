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لبنان

تم تهريبها من مدينة صور.. الـ FBI الأميركي يُعيد قطعا أثرية نادرة إلى لبنان

Lebanon 24
02-09-2026 | 23:09
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تم تهريبها من مدينة صور.. الـ FBI الأميركي يُعيد قطعا أثرية نادرة إلى لبنان
تم تهريبها من مدينة صور.. الـ FBI الأميركي يُعيد قطعا أثرية نادرة إلى لبنان photos 0
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أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة FBI، أنه أعاد قطعا أثرية إلى الحكومة اللبنانية، بعد إفشال عملية تهريبها إلى نيويورك من مدينة صور في لبنان.
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وأشرفت على العملية "فرقة جرائم الفنون" في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي وصف العملية بأنها "تعزز نضالنا المشترك ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية".
 
 
 
ونشر FBI على حسابه في منصة "إكس" وعلى موقعه الإلكتروني، تفاصيل عملية التسليم، التي خلال حفل أقيم في نيويورك، أمس الأربعاء.

وأعاد "فريق مكافحة جرائم الفنون" 3 قطع أثرية قديمة إلى حكومة لبنان، وجاءت العملية "ثمرة تعاون بين مكتبي التحقيقات الفيدرالي في نيويورك ونيو أورليانز، ومكتبنا الدولي الفرعي في العاصمة اللبنانية بيروت، وشرطة مدينة نيويورك، ووزارة الخارجية الأميركية" بحسب مكتب التحقيقات.

ووفقا للبيان الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، فإن القطع الأثرية عبارة عن أجزاء من توابيت رصاصية تعود إلى العصر الروماني.

وجاء في البيان: "تتميز هذه الألواح بخصائص مميزة لورش عمل صور في جنوب لبنان، وقد جرى التأكد من انتمائها إلى التراث الثقافي اللبناني. ويُعتقد أنها سُرقت من حفريات غير مشروعة في صور أو محيطها، ثم نُقلت إلى خارج حدود لبنان".

وكان وزير الثقافة غسان سلامة، قال في وقت سابق، إن لبنان سيسترد توابيت رصاصية مهربة تعود إلى مدينة صور بعد ضبطها في نيويورك.

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