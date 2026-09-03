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لبنان

استئناف المسار التفاوضي بين لبنان واسرائيل رهن استكمال الترتيبات الأميركية..عون: الأولوية حماية لبنان وشعبه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-09-2026 | 01:00
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استئناف المسار التفاوضي بين لبنان واسرائيل رهن استكمال الترتيبات الأميركية..عون: الأولوية حماية لبنان وشعبه
استئناف المسار التفاوضي بين لبنان واسرائيل رهن استكمال الترتيبات الأميركية..عون: الأولوية حماية لبنان وشعبه photos 0
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لم يُحسم بعد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية في روما، خلافاً لما تردد عن إمكان عقدها في منتصف أيلول؛ إذ لا تزال الاتصالات جارية لتثبيت الموعد واستكمال الترتيبات المرتبطة باستئناف المسار التفاوضي. وفي هذا الإطار تكتسب زيارة السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى إلى إسرائيل ولقاؤه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أهميّة خاصة، باعتبارها جزءاً من محاولة أميركية لإزالة العقبات التي تحول دون العودة إلى طاولة التفاوض.
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وتعمل واشنطن على بلورة أرضية تسمح بإطلاق جولة جديدة، من خلال بحث المطالب التي يتمسك بها لبنان ومحاولة الحصول على ما يمكن أن يدعم موقفه ويفتح المجال أمام تقدم ملموس. وكان عيسى قد أبلغ المسؤولين اللبنانيين مسبقاً بنيته زيارة تل أبيب، من دون الكشف عن طبيعة الأفكار والطروحات التي حملها معه، على أن يطلب لاحقاً موعداً مع رئيس الجمهورية جوزاف عون لإطلاعه على نتائج اتصالاته، ولا سيما لقائه مع نتنياهو.
وتحدثت معلومات عن ترجيح تحديد موعد جولة المفاوضات بعد انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس في 17 أيلول الحالي. 
ويأتي ذلك في وقت تتقاطع فيه الحركة الأميركية مع التحضيرات للمؤتمر التمهيدي لدعم الجيش اللبناني في باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس العماد جوزاف عون، والملك الأردني عبد الله الثاني، بما يعكس استمرار الدفع الدولي في اتجاه تثبيت الاستقرار اللبناني، بالتوازي مع محاولة إعادة تنشيط المسار التفاوضي.
الا ان اوساطا متابعة اعتبرت" ان اي مفاوضات في هذه المرحلة ستكون جولة شكلية لا تتعدى اللعب في الوقت الضائع". 
وكرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تحديد الأهداف الرئيسية للمفاوضات، وهي "تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية"، وقال: "أنا منفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف، لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه"، مشيراً إلى أنّ "مواجهة التحديات التي يمرّ بها لبنان لا تكون إلا بوحدتنا الوطنية وتضامننا الداخلي". 
وأثنى الرئيس عون على ما ورد في كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، "ولا سيما تأكيده على المسلّمات الأساسية للسلم الأهلي، والتمسّك بالجيش واتفاق الطائف، واعتبارها خطوطاً حمراء، وهي رسالة إلى الداخل قبل أن تكون إلى الخارج".
وفي موازاة المسار السياسي، يبقى الميدان الجنوبي عبر تلة علي الطاهر مفتوحًا على احتمالات التصعيد. إذ تتحدث المعطيات عن نية إسرائيل توسيع عملياتها في المنطقة المتاخمة لإقليم التفاح، بدءًا من وادي برتي مرورًا ببصليّا وسنيّا وزحلتة وصولا إلى جبل صافي فالبقاع الغربي، انطلاقًا من تقديرات إسرائيلية بأن أنفاق هذه المنطقة تضم أسلحة نوعية لا تزال في حوزة "حزب الله" ومصانع للمسيّرات، فضلًا عن وجود مطار تابع لـ"الحزب" في كفرحونة بمحاذاة منشآت تحت الأرض.
 
المصدر: لبنان 24
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