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لبنان

الخلاف مع عون ممنوع!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-09-2026 | 01:15
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تشير أجواء سياسية إلى وجود توجه عام لدى الأحزاب المسيحية، وتحديداً "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لعدم إظهار أي خلاف مباشر مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، والحرص على إبقاء العلاقة معه ضمن إطار من التعاون السياسي، رغم التباينات القائمة في عدد من الملفات.
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وبحسب المعطيات، فإن الطرفين لا يرغبان في الظهور بموقع المواجهة مع بعبدا في المرحلة الحالية، انطلاقاً من حسابات سياسية مختلفة لدى كل منهما.
لذلك، يُتوقع أن تبقى الخلافات، عند حصولها، مضبوطة إلى حد بعيد، وألا تتحول إلى سجالات مفتوحة أو مواجهة سياسية مباشرة مع رئيس الجمهورية.

المصدر: لبنان 24
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