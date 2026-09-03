الخلاف مع عون ممنوع!

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تشير أجواء سياسية إلى وجود توجه عام لدى الأحزاب ، وتحديداً " " و" " لعدم إظهار أي خلاف مباشر مع رئيس الجمهورية عون، والحرص على إبقاء العلاقة معه ضمن إطار من التعاون السياسي، رغم التباينات القائمة في عدد من الملفات.وبحسب المعطيات، فإن الطرفين لا يرغبان في الظهور بموقع المواجهة مع في المرحلة الحالية، انطلاقاً من حسابات سياسية مختلفة لدى كل منهما.لذلك، يُتوقع أن تبقى الخلافات، عند حصولها، مضبوطة إلى حد بعيد، وألا تتحول إلى سجالات مفتوحة أو مواجهة سياسية مباشرة مع رئيس الجمهورية.