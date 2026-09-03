العشائر في لبنان تفتح خطاً مع السفارة

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كشف مصدر مطّلع أن قنوات تواصل فُتحت بين عشائر في وبعلبك والسفارة الأميركية في ، في ظل المخاوف من احتمال عودة التصعيد العسكري واتساع رقعته في .وبحسب المصدر، أبدت هذه العشائر استعداداً للانفتاح والتقارب مع الجانب الأميركي، في مقابل أن تقوم بدور في إبعادها عن دائرة الاستهداف وتحييد مناطق وجودها عن الضربات، في حال عادت المواجهة إلى نطاق أوسع.وأشار المصدر إلى أن هذا التواصل لا يزال في إطار جسّ النبض، ويرتبط بصورة أساسية بالضمانات التي يمكن أن تحصل عليها هذه العشائر في حال تبدّلت المعادلة الميدانية مجدداً.