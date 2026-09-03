من هرمز إلى الجنوب.. هل عاد لبنان بندًا في الحرب الأميركية–الإيرانية؟

Advertisement

بعيدًا عن هرمز بمئات الكيلومترات، يصعب على التعامل مع عودة النار بوصفها تطورًا إقليميًا منفصلًا عنه. فقبل أيام فقط من الجولة الجديدة، أعاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إدخال لبنان صراحة في شروط أي تفاهم محتمل مع ، واضعًا إنهاء الحرب على الجبهات، وخصوصًا في لبنان، والانسحاب من الأراضي بين مطالب طهران. وفي ، كان السفير الأميركي ميشال عيسى يقر في المقابل بأن الملف الأميركي–الإيراني مرتبط بالملف اللبناني بصورة غير مباشرة.تأتي هذه العودة إلى الترابط الإقليمي فيما تحاول الدولة اللبنانية تثبيت مسار مختلف. فالرئيس جوزاف عون يتمسك بالدبلوماسية والمفاوضات للوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء حالة العداء، فيما يدور النقاش الداخلي حول شروط التفاوض واتفاق الإطار ودور الدولة وحدها في إدارة الحرب والسلام. لكن اشتعال المواجهة بين واشنطن وطهران يضع إلى جانب هذا المسار اللبناني مسارًا أكبر منه، ويعيد سؤالًا بدا أن هدوء الصيف أخّره من دون أن يلغيه: إلى أي حد يستطيع لبنان فصل تسويته مع عن الاشتباك الأميركي–الإيراني؟لم يولد هذا السؤال مع ضربات أيلول. ففي ذروة حرب الربيع، أصرت طهران على إدخال وقف القتال في لبنان ضمن أي تفاهم أوسع مع الولايات المتحدة، فيما أعلن مسؤولون في " " ثقتهم بأن إيران لن تفصل الملف اللبناني عن مفاوضاتها مع واشنطن. وفي المقابل، كان وقف الحرب في لبنان أحد الملفات التي يمكن لاحتوائها أن تخفف مستوى المواجهة الإقليمية، بعدما تحولت الجبهة اللبنانية إلى واحدة من أكثر الساحات التصاقًا بالصراع بين إسرائيل وإيران.ثم جاء وقف إطلاق النار في 20 حزيران في لحظة كان فيها المساران اللبناني والإقليمي يتحركان بالتوازي. لم يكن ذلك يعني أن واشنطن وطهران قررتا وحدهما مصير الجبهة اللبنانية، لكنه كشف أن مقدار النار في لبنان لا تحدده الحسابات المحلية وحدها. فالتهدئة الإقليمية خففت الضغط على الجنوب، فيما ساعد إخراج لبنان من المواجهة المفتوحة على تثبيت تلك التهدئة، في علاقة متبادلة يصعب معها رسم خط فاصل كامل بين المسارين.منذ ذلك الحين، حاول لبنان تحويل وقف النار إلى مسار خاص به. بدأت المفاوضات مع إسرائيل، وطُرحت ملفات الانسحاب وانتشار الجيش والسلاح وآلية التحقق، وانتقلت اللقاءات إلى أكثر من محطة، فيما سعت الدولة إلى تثبيت أنها صاحبة القرار في تحديد الموقف اللبناني. إلا أن هذا المسار لم ينتج حتى الآن التسوية المطلوبة، فالانسحاب الإسرائيلي لم يكتمل، والضربات لم تتوقف، والخلاف على السلاح بقي قائمًا، ما يعني أن لبنان لم يبنِ بعد شبكة أمان تستطيع عزل الجبهة عن أي تبدل كبير في البيئة الإقليمية.هنا تكتسب الجولة الأميركية–الإيرانية الجديدة حساسيتها اللبنانية. فطهران لا تتحدث عن لبنان بوصفه ملفًا جانبيًا، وإنما تضع وقف الحرب فيه والانسحاب الإسرائيلي ضمن الشروط التي تريد إدخالها في أي تسوية أوسع. وفي الجهة المقابلة، تتمسك واشنطن بأن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية التي تتعامل معها، وبأن الدولة يجب أن تحتكر السلاح والقرار، من دون أن تنفي أن مسارها مع إيران يترك أثره على لبنان.الترابط يمكن أن يعمل في الاتجاهين. فعندما تتقدم التسوية الأميركية–الإيرانية، تنخفض احتمالات توسع الحرب في لبنان، وقد يصبح تثبيت الهدوء أحد عناصر الصفقة الإقليمية. وعندما ينهار المسار بين الطرفين، ترتفع المخاطر حتى لو لم يتخذ "حزب الله" قرارًا بالعودة إلى المواجهة. فالسلاح ما زال موجودًا، وإسرائيل ما زالت تربط خطواتها على الأرض بمستقبله، وطهران ما زالت تعد الجبهة اللبنانية جزءًا من تصورها للصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة. لذلك لا تعني سخونة الجبهة الإيرانية حربًا لبنانية تلقائية، لكنها تقلص مقدار الأمان الذي وفرته التهدئة الإقليمية طوال الأسابيع الماضية.هذه المعادلة تضع الدولة أمام تحدٍّ أكثر تعقيدًا من مجرد التمسك بحقها في التفاوض. فهي تريد "لبننة" ملف الجنوب: لبنان يفاوض، والجيش ينتشر، ومسألة السلاح تعالج داخل المؤسسات. لكن تثبيت هذا المسار يحتاج إلى نتائج تمنحه قوة في الداخل، وفي مقدمها انسحاب إسرائيلي ملموس ووقف الاعتداءات وتقدم تفاوضي قابل للقياس. وكلما تأخرت هذه النتائج، بقي المجال أوسع أمام إيران لربط حل الجبهة بالتفاهم معها، وأمام "حزب الله" للتمسك بأن التوازن الإقليمي لا يزال جزءًا من معادلة الردع.