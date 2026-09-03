إقفال 5 مستودعات غذائية ومصادرة 11 مولداً في شمال لبنان

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"في إطار جهودها الكثيفة في محافظة بهدف مكافحة المخالفات التي تمسّ الأمن الاقتصادي والصحي للمواطنين ، نفّذت مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة عدد من الإجراءات حيث قامت دورياتها بمؤازرة مراقبين من وزارتي الصحة والاقتصاد، بالكشف على خمسة مستودعات تابعة لشركة (ز. ح. وشركاؤه) للحبوب والمواد الغذائية، في محلة شكا – .حيث تبيّن أن المستودعات غير مستوفية للشروط الصحية المطلوبة لتخزين المواد الغذائية وحفظها، إضافةً إلى وجود قسم من الحبوب في حالة تلف وغير صالحة للاستهلاك.وبناءً لإشارة المختص، جرى ختم المستودعات بالشمع الأحمر وأُجري المقتضى القانوني بحق مالكيهاوكذلك، وبناء لإشارة الإستئنافية في الشمال، قامت دوريات من مديرية الشمال الإقليمية بمصادرة ١١ مولداً كهربائيا لصالح البلديات، لعدم اصحابها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن ، إضافة إلى مخالفات تتعلق بساعات التغذية، وشملت المولدات كل من: (م. م.) في ، و(ع. ز.) و(خ.س.) في شارع الأوتوستراد - القلمون، و(أ.ن.) في شارع نورث هافن - القلمون، و(ر. ف.) في محلة أبي سمراء - ، و(م. ف.) في شارع الهيكلية - رأس مسقا، و(أ. ع.) في محلة النخلة، و(م. خ.) في البداوي، و(ع.خ.) في وادي النحلة - البداوي، و(ص.ع.) في حارة التنك - البداوي، و (ع. أ.) في القرحاني - البداوي.وقد تم تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين، واجري المقتضى القانوني في حقهم بناء لإشارة القضاء المختص".