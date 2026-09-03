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لبنان

إقفال 5 مستودعات غذائية ومصادرة 11 مولداً في شمال لبنان

Lebanon 24
03-09-2026 | 02:39
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إقفال 5 مستودعات غذائية ومصادرة 11 مولداً في شمال لبنان
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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"في إطار جهودها الكثيفة في محافظة الشمال بهدف مكافحة المخالفات التي تمسّ الأمن الاقتصادي والصحي للمواطنين ، نفّذت مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة  عدد من  الإجراءات حيث قامت دورياتها بمؤازرة مراقبين من وزارتي الصحة والاقتصاد، بالكشف على خمسة مستودعات تابعة لشركة (ز. ح. وشركاؤه) للحبوب والمواد الغذائية، في محلة شكا – البترون.

حيث تبيّن أن المستودعات غير مستوفية للشروط الصحية المطلوبة لتخزين المواد الغذائية وحفظها، إضافةً إلى وجود قسم من الحبوب في حالة تلف وغير صالحة للاستهلاك.

وبناءً لإشارة القضاء المختص، جرى ختم المستودعات بالشمع الأحمر  وأُجري المقتضى القانوني بحق مالكيها

وكذلك، وبناء لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في الشمال، قامت دوريات من مديرية الشمال الإقليمية بمصادرة ١١ مولداً كهربائيا لصالح البلديات، لعدم التزام اصحابها بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بساعات التغذية، وشملت المولدات كل من: (م. م.) في القلمون، و(ع. ز.) و(خ.س.) في شارع الأوتوستراد - القلمون، و(أ.ن.) في شارع نورث هافن - القلمون، و(ر. ف.) في محلة أبي سمراء - طرابلس، و(م. ف.) في شارع الهيكلية - رأس مسقا، و(أ. ع.) في محلة النخلة، و(م. خ.) في البداوي، و(ع.خ.) في وادي النحلة - البداوي، و(ص.ع.) في حارة التنك - البداوي، و (ع. أ.) في القرحاني - البداوي.

وقد تم تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين، واجري المقتضى القانوني في حقهم  بناء لإشارة القضاء المختص".
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