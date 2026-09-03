بحث بين "حزب الله" وفصائل فلسطينية في تطورات الجنوب وأمن المخيمات

بحث " " مع وفد من " " التطورات السياسية والميدانية في وفلسطين، والأوضاع داخل المخيمات.

وترأس الوفد أمين سر التحالف والمسؤول السياسي لحركة " " في منطقة صور ، فيما استقبله عضو قيادة المنطقة ، الذي عرض رؤية الحزب للمرحلة الحالية والتحديات القائمة في الجنوب، مؤكداً دعم القضية الفلسطينية.

وقدّم الوفد عرضاً لآخر التطورات في غزة والضفة الغربية، وشدد على أهمية التنسيق بين الفلسطينية واللبنانية في مواجهة مشاريع التهجير والتصفية.

كما أكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على أمن المخيمات واستقرارها، مطالبين "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها الإغاثية، ومجددين التمسك بحق العودة ورفض التوطين.