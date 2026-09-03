من داخل غرفة نومها.. سرق مجوهرات بقيمة 10 آلاف دولار

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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق ، وبناء على ادعاء مواطنة من سكان بلدة النخلة في ضد شخص مجهول الهوية، أقدم على الدخول إلى منزلها بواسطة الكسر والخلع، مستغلا غيابها، وسرق من داخل غرفة نومها مجوهرات قدرت قيمتها بحوالى 10 آلاف دولار أميركي.على الفور، باشرت القطعات العملانية إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في مكان حصول السرقة ومحيطه. وبنتيجة المتابعة، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: أ. س. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بالجرم ذاته.بتاريخ 28-8-2026، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحريشة – قلحات، وضبطت بحوزته عددا كبيرا من المفاتيح التي تستخدم في عمليات السرقة.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة المذكورة.سلم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملا بإشارة المختص".