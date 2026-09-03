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لبنان

من داخل غرفة نومها.. سرق مجوهرات بقيمة 10 آلاف دولار

Lebanon 24
03-09-2026 | 03:41
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من داخل غرفة نومها.. سرق مجوهرات بقيمة 10 آلاف دولار
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  شعبة العلاقات العامة - البلاغ التالي:
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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبناء على ادعاء مواطنة من سكان بلدة النخلة في قضاء الكورة ضد شخص مجهول الهوية، أقدم على الدخول إلى منزلها بواسطة الكسر والخلع، مستغلا غيابها، وسرق من داخل غرفة نومها مجوهرات قدرت قيمتها بحوالى 10 آلاف دولار أميركي.

على الفور، باشرت القطعات العملانية إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في مكان حصول السرقة ومحيطه. وبنتيجة المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل، ويدعى: أ. س. (مواليد عام 1984، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بالجرم ذاته.

بتاريخ 28-8-2026، وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الحريشة – قلحات، وضبطت بحوزته عددا كبيرا من المفاتيح التي تستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة المذكورة.

سلم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، عملا بإشارة القضاء المختص".
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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