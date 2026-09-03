شيخ العقل: الإيمان التوحيدي بوصلة لمواجهة التحديات

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واعتبر خلال مشاركته في اللقاء الديني في "خلوات جرنايا" الزاهرة في بلدة كفرحيم - ، إلى جانب مشايخ أجلاّء ومشايخ من البلدة والمنطقة، "في خضم الصعوبات التي نعيشها اليوم، والتحديات التي تواجه أبناء طائفتنا على مستوى والمنطقة خصوصاً، يبقى الإيمان المتّقد في النفوس والمعرفة المتنامية في العقول هما البوصلة لسلوك السبيل وتحقيق الوحدة وتثبيت ركائز التوحيد، والحفاظ على إرث الطائفة وتاريخها ومسارها الطبيعي منذ نشأتها".أضاف: "إننا اليوم بأمس الحاجة إلى التمسك بعقيدتنا التوحيدية وتثقيف ابنائنا وتعزيز القيم والاجتماعية والأخلاقية في مجتمعنا، انطلاقاً من نهج السلف الصالح المرتكز الى كتاب الله وتعاليم الأنبياء ومسالكهم ومنهم النبي شعيب والنبي ايوب، الذي نحيي الزيارة السنوية الى مقامه في نيحا الشوف عصر نهار الجمعة في ١١ أيلول الحالي".تابع: "لا سبيل إلى صون المجتمع في مواجهة العواصف ومحاولات زعزعة ثوابت الطائفة والوجود إلا بتمتين أواصر الأخوّة فيما بيننا، والارتقاء بمسؤولياتنا جميعاً، والعمل معاً بروح من المحبة والتضامن".ختم : "فليكن إيماننا بالله قوياً، ولتكن كلمتنا واحدة، ولنعمل معاً لصون مجتمعنا والنهوض والحفاظ على رسالته الحضارية، وبما يليق بتاريخنا وتضحياتنا وتراثنا".من جهة أخرى، عقد الشيخ ابي المنى اجتماعا في دارته في شانيه مع مجموعة من الجمعيات تحضيراً للزيارة السنوية إلى مقام النبي ايوب، في حضور رئيس المصلحة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ فاضل سليم، المحاضر في مراكز الثقافة التوحيدية الشيخ سلمان شيّا، منسق انشطة الجمعيات المتعاونة رواد الصايغ ووكيل المقام الشيخ كهيل ذبيان، بهدف التحضيرات للزيارة المتضمنة: زيارة التبرك بالمقام، ثم اللقاء العام في الباحة الخارجية تمام الساعة الخامسة، فالسهرة الدينية.واستقبل وفد عائلة الحلواني في عرمون رافق المؤلفة رنا الحلواني، التي قدّمت له كتابها "مرافعات المرآة"، ووجهت له دعوة لحضور حفل التوقيع للكتاب.كما تسلّم من خالد صعب نسخة من كتابه "عظماء دخلوا التاريخ"، ودعوة لحضور حفل توقيعه في مكتبة بعقلين الوطنية.وعرض مع معتمد مشيخة العقل في كالغاري - كندا طلال أبو درهمين أوضاع الجالية. واستقبل لهذه الغاية أيضاً معتمد المشيخة في إدمونتون - كندا الشيخ عماد الحلبي، في حضور الشيخ أبو ماجد سرّي الدين والشيخ مكرم المصري.وقدّم شيخ العقل التعازي الطائفة - للمدير العام السابق الدكتور يحيى خميس بوفاة والدته، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والإدارية والحزبية.من جهة أخرى، شارك رئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ وسام سليقا ممثلاً شيخ العقل في لقاء علمائي، تمت فيه مناقشة وثيقة المدينة، لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.