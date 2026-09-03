تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون: إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الاطار.. والجيش يقوم بواجبه كاملا

Lebanon 24
03-09-2026 | 04:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عون: إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الاطار.. والجيش يقوم بواجبه كاملا
عون: إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الاطار.. والجيش يقوم بواجبه كاملا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم في قصر بعبدا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندي Sjoerd Sjoerdsma  وعرض معه للأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان وهولندا.
Advertisement
وأكد الوزير الهولندي تضامن بلاده مع لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن زيارته إلى النبطية امس أتاحت له الاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون وتداعيات الحرب على حياتهم ومناطقهم. وأكد أنه سيحمل معه إلى لاهاي ما سمعه وشاهده من قصص إنسانية، بما يعكس الواقع الذي يعيشه اللبنانيون.
وتناول اللقاء برامج الدعم التي تقدمها هولندا للبنان، ولا سيما دعم الجيش اللبناني، وبرامج الإيواء والتعليم وسبل العيش، والتي تعمل الحكومة الهولندية على تعزيزها خلال العام الحالي.
كما تم التطرق إلى أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والدعم الذي تقدمه هولندا في هذا المجال، بما في ذلك المساعدة في تعزيز القدرات المتعلقة بتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، ودعم عمل اللجنة التي أنشأها لبنان لهذه الغاية ويرأسها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري .
وتناول البحث مسار الإصلاحات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، لا سيما الإصلاحات المالية والاقتصادية والمؤسساتية، حيث نوّه الوزير Sjoerdsma بالتقدم الذي تحقق  وأهمية مواصلة هذا المسار بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها ويدعم التعافي الاقتصادي.
كما تناول البحث إمكان توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين لبنان وهولندا، ولا سيما في مجالات التجارة وريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من الطاقات والكفاءات التي يتمتع بها اللبنانيون. وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية استقرار لبنان بالنسبة إلى أمن المنطقة وأوروبا، وعلى وجود فرص كبيرة لتطوير الشراكة بين البلدين.
وتطرق اللقاء كذلك، إلى الوضع في الجنوب ودور قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إضافة إلى التطورات المتعلقة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح بيدها، في إطار تعزيز سيادة لبنان واستقراره.
رد الرئيس عون
وفي هذا السياق، اكد الرئيس عون على أن إسرائيل تواصل انتهاك "اتفاق الاطار" الذي تم التوصل اليه في المفاوضات اللبنانية -الاميركية -الاسرائيلية في واشنطن من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات ، لافتا إلى أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي اعاد انتشاره فيها، وان كل ما يقال غير ذلك يستهدف الاساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية . واشار الرئيس عون إلى ان اعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن ان يتم في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، مرحبا باي مساعدة دولية في هذا المجال لاسيما وان دولا عدة وافقت على انعقاد مؤتمر دولي لتوفير الدعم اللازم لذلك . 
وفي اطار الحديث عن دور القوات الدولية في الجنوب  (اليونيفيل)، اكد رئيس الجمهورية ان لبنان متمسك ببقاء هذه القوات في الجنوب نظرا للدور المهم الذي تقوم به ، واذا تعذر التمديد لها فان لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل لاسيما في تقديم الدعم للجيش وللمواطنين الجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربويّة، وان الاتصالات جارية لايجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي . 
وشدد الرئيس عون على اهمية تقوية الدولة اللبنانية وتحقيق الاستقرار الامني والسياسي لان ذلك مفتاح نمو الاقتصاد الوطني .
 
واستقبل عون، في القصر الجمهوري، عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي، موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة والتطورات السياسية والوطنية والإدارية الراهنة، فضلاً عن بحث مسار العلاقة بين حزب "القوات اللبنانية" ورئاسة الجمهورية وسبل تطويرها.
 
وتسلم عون أوراق اعتماد سفراء: فرنسا - Patrick Durel المانيا - Thomas Zahneisen السويد - Tomas Brundin.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي اعاد انتشاره فيها وكل ما يقال غير ذلك يستهدف الاساءة إليه والتشكيك بدوره
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملاً
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب باكستان: إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي في الضفة
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لمفاوضات روما وبري "غير متفائل" والجيش يتهم اسرائيل بعرقلة "إتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الأمم المتحدة

الدولة على

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-09-03
Lebanon24
06:40 | 2026-09-03
Lebanon24
06:32 | 2026-09-03
Lebanon24
06:25 | 2026-09-03
Lebanon24
06:15 | 2026-09-03
Lebanon24
06:00 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24