عون: إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الاطار.. والجيش يقوم بواجبه كاملا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم في قصر بعبدا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الهولندي Sjoerd Sjoerdsma وعرض معه للأوضاع السياسية والأمنية في والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان وهولندا.وأكد الوزير الهولندي تضامن بلاده مع لبنان والشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن زيارته إلى النبطية امس أتاحت له الاطلاع عن كثب على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون وتداعيات الحرب على حياتهم ومناطقهم. وأكد أنه سيحمل معه إلى لاهاي ما سمعه وشاهده من قصص إنسانية، بما يعكس الواقع الذي يعيشه اللبنانيون.وتناول اللقاء برامج الدعم التي تقدمها هولندا للبنان، ولا سيما دعم الجيش اللبناني، وبرامج الإيواء والتعليم وسبل العيش، والتي تعمل الحكومة الهولندية على تعزيزها خلال العام الحالي.كما تم التطرق إلى أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والدعم الذي تقدمه هولندا في هذا المجال، بما في ذلك المساعدة في تعزيز القدرات المتعلقة بتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، ودعم عمل اللجنة التي أنشأها لبنان لهذه الغاية ويرأسها الحكومة الدكتور طارق متري .وتناول البحث مسار الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ، لا سيما الإصلاحات المالية والاقتصادية والمؤسساتية، حيث نوّه الوزير Sjoerdsma بالتقدم الذي تحقق وأهمية مواصلة هذا المسار بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها ويدعم التعافي الاقتصادي.كما تناول البحث إمكان توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين لبنان وهولندا، ولا سيما في مجالات التجارة وريادة الأعمال والابتكار، والاستفادة من الطاقات والكفاءات التي يتمتع بها اللبنانيون. وتم التأكيد في هذا السياق على أهمية استقرار لبنان بالنسبة إلى أمن المنطقة وأوروبا، وعلى وجود فرص كبيرة لتطوير الشراكة بين البلدين.وتطرق اللقاء كذلك، إلى الوضع في الجنوب ودور قوات المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إضافة إلى التطورات المتعلقة ببسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح بيدها، في إطار تعزيز سيادة لبنان واستقراره.وفي هذا السياق، اكد الرئيس عون على أن تواصل انتهاك "اتفاق الاطار" الذي تم التوصل اليه في المفاوضات اللبنانية -الاميركية -الاسرائيلية في من خلال استمرار القصف وتدمير القرى الجنوبية التي تحتلها وجرف المنازل والممتلكات ، لافتا إلى أن الجيش يقوم بواجبه كاملا في المناطق النموذجية التي اعاد انتشاره فيها، وان كل ما يقال غير ذلك يستهدف الاساءة إلى الجيش والتشكيك بدوره والتزامه قرارات السلطة السياسية . واشار الرئيس عون إلى ان اعادة إعمار الجنوب مسؤولية الدولة اللبنانية، لكن ذلك لا يمكن ان يتم في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، مرحبا باي مساعدة دولية في هذا المجال لاسيما وان دولا عدة وافقت على انعقاد مؤتمر دولي لتوفير الدعم اللازم لذلك .وفي اطار الحديث عن دور القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، اكد رئيس الجمهورية ان لبنان متمسك ببقاء هذه القوات في الجنوب نظرا للدور المهم الذي تقوم به ، واذا تعذر التمديد لها فان لبنان يرحب باي دولة شقيقة او صديقة ترغب في استكمال ما تقوم به اليونيفيل لاسيما في تقديم الدعم للجيش وللمواطنين الجنوبيين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتربويّة، وان الاتصالات جارية لايجاد الصيغة القانونية لمثل هذا الوجود الدولي .وشدد الرئيس عون على اهمية تقوية الدولة اللبنانية وتحقيق الاستقرار الامني والسياسي لان ذلك مفتاح نمو الاقتصاد الوطني .