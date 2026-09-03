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لبنان

انخفاض طفيف ورذاذ على المرتفعات... طقس معتدل اعتباراً من الجمعة

Lebanon 24
03-09-2026 | 04:20
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انخفاض طفيف ورذاذ على المرتفعات... طقس معتدل اعتباراً من الجمعة
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يتحول الطقس في لبنان إلى معتدل نسبياً اعتباراً من الجمعة، بعد أجواء صيفية ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة على الساحل.
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وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع  درجات حرارة أعلى من معدلاتها  الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ. حتى يوم الجمعة حيث يتحول الى معتدل نسبياً. 

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 ، زحلة بين 16 و 32 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها فوق الجبال. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر في المناطق الجبلية. 

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية مع رياح ناشطة أحياناً.
 
السبت: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل. يتكوّن الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احياناً، نهطل امطار خفيفة متفرقة على المرتفعات الشمالية .

-الحرارة على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85٪

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.
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