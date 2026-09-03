انخفاض طفيف ورذاذ على المرتفعات... طقس معتدل اعتباراً من الجمعة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يتحول الطقس في إلى معتدل نسبياً اعتباراً من الجمعة، بعد أجواء صيفية ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة على الساحل.

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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ. حتى يوم الجمعة حيث يتحول الى معتدل نسبياً.



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : بين 22 و 32 م° ، 24 و32 ، بين 16 و 32 م°.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها فوق الجبال. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر في المناطق الجبلية.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر على مع رياح ناشطة أحياناً.