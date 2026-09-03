سلام ترأس اجتماعاً لتنسيق جهود العودة.. وتأكيد للوفد الهولندي أهمية الدعم الدولي للبنان

وعرض الوزير الهولندي نتائج زيارته للجنوب ومباحثاته مع وزارتي الشؤون الاجتماعية
والزراعة، متناولا سبل دعم النازحين
والقطاع الزراعي، إلى جانب مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار وجهود الحكومة في الإصلاح وتعزيز مؤسسات الدولة
. ورحب الرئيس سلام بالدعم الهولندي، مشدداً على أهمية حشد الدعم الدولي لتثبيت الأهالي في أرضهم وتمكين النازحين من العودة.
وفي السياق, ترأس رئيس مجلس الوزراء
اجتماعاً حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والأمين العام للهيئة العليا
للإغاثة العميد بسام النابلسي، ومدير غرفة العمليات
المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، خُصص لتنسيق جهود العودة والتعافي ومتابعة الإجراءات الآيلة لتسريع تنفيذها.
وعلى صعيد آخر، استقبل الرئيس سلام السفير الفرنسي الجديد في لبنان، باتريك دو ريل، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل" ومطلب لبنان بوجود أممي يواكب المرحلة المقبلة.