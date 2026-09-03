سلام ترأس اجتماعاً لتنسيق جهود العودة.. وتأكيد للوفد الهولندي أهمية الدعم الدولي للبنان

استقبل ، الدكتور نواف سلام، في السراي الحكومي، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، شورد شوردزما، والوفد المرافق، بحضور السفير الهولندي لدى ، فرانك مولن.

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وعرض الوزير الهولندي نتائج زيارته للجنوب ومباحثاته مع وزارتي والزراعة، متناولا سبل دعم والقطاع الزراعي، إلى جانب مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار وجهود الحكومة في الإصلاح وتعزيز . ورحب الرئيس سلام بالدعم الهولندي، مشدداً على أهمية حشد الدعم الدولي لتثبيت الأهالي في أرضهم وتمكين النازحين من العودة.



وفي السياق, ترأس رئيس اجتماعاً حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والأمين العام للهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي، ومدير المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين، خُصص لتنسيق جهود العودة والتعافي ومتابعة الإجراءات الآيلة لتسريع تنفيذها.



وعلى صعيد آخر، استقبل الرئيس سلام السفير الفرنسي الجديد في لبنان، باتريك دو ريل، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل" ومطلب لبنان بوجود أممي يواكب المرحلة المقبلة.