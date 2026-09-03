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لبنان

كتلة "الوفاء للمقاومة": اتفاق الإطار سقط وتبددت أوهامه والسلطة تعمّق الأزمة

Lebanon 24
03-09-2026 | 09:21
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كتلة الوفاء للمقاومة: اتفاق الإطار سقط وتبددت أوهامه والسلطة تعمّق الأزمة
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عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري، وأصدرت بياناً تناولت فيه التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، متوقفة عند الذكرى الثامنة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.
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وأشارت الكتلة إلى استمرار العدوان الأميركي على إيران، بالتزامن مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في جنوب لبنان وفلسطين وسط صمت دولي وتواطؤ أميركي، مشيدة بصمود الشعبين اللبناني والفلسطيني. وفي سياق الذكرى، استنكرت جريمة تغييب الإمام الصدر وأخويه، مجددة العهد بالثبات على نهج المقاومة للدفاع عن الوطن.

وفي الشأن الداخلي، اعتبرت الكتلة أن ما وصفته بـ"اتفاق الإطار المخزي" قد سقط وتبددت أوهامه، داعية السلطة الرسمية إلى الإقلاع عن هذا النهج التدميري الذي يتخذه الاحتلال غطاءً لاعتداءاته. وانتقدت بشدة ما وصفته بـ"الموت السريري" للسلطة السياسية وتخلفها عن مسؤولياتها الوطنية والمعيشية تجاه النازحين والمتضررين، وسط تفاقم أزمة الكهرباء وغياب الرقابة على الأسعار.

كما شددت الكتلة على أن العداء للكيان الصهيوني يمثل "حالة ميثاقية" كرسها اتفاق الطائف والقوانين، معتبرة أن سعي رئاسة الجمهورية لإنهاء هذه الحالة يعد تجاهلاً متعامداً لآلام الشعب اللبناني وميثاقه. وفي ختام بيانها، دانت الكتلة بشدة الحصار الاقتصادي والعدوان الأميركي على الجمهورية الإسلامية، مؤكدة حقها المشروع في الدفاع عن النفس وتصديها للغطرسة والاستكبار.
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