ماذا ينتظر الجنوب؟

أفاد مصدر عسكري لـ" " بأن ملف "المناطق التجريبية" في الجنوب يبدو طويلاً ومعقداً، ولا مؤشرات حتى الآن إلى إمكان التوصل إلى حل أو إحداث خرق في هذا المسار خلال الفترة المقبلة.

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وأشار المصدر إلى أن حالة الجمود لا تزال تسيطر على الملف، في ظل عدم تسجيل أي تقدم يسمح بالانتقال من المناطق التي يشملها المسار حالياً إلى مناطق أخرى.

وبحسب المصدر، فإن المعطيات المتوافرة لا توحي بأن هذا الواقع سيتغير قريباً، ما يعني أن العمل ضمن "المناطق التجريبية" الحالية سيبقى قائماً، فيما يظل توسيع نطاقها أو الانتقال إلى مرحلة جديدة مرتبطاً بتطورات لم تنضج ظروفها بعد.