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لبنان

الأشغال تعلن خطة سير جديدة لتزفيت طريق ضهر البيدر ومنع مرور الشاحنات نهاراً

Lebanon 24
03-09-2026 | 09:34
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الأشغال تعلن خطة سير جديدة لتزفيت طريق ضهر البيدر ومنع مرور الشاحنات نهاراً
الأشغال تعلن خطة سير جديدة لتزفيت طريق ضهر البيدر ومنع مرور الشاحنات نهاراً photos 0
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تطلق وزارة الأشغال العامة والنقل، اعتباراً من يوم السبت، أعمال تعبيد وتزفيت وتأهيل طريق الحازمية – ضهر البيدر – شتورة، وتحديداً في القسم الممتد من محول صوفر ولغاية مفرق قب الياس.
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وجرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومحافظَي البقاع وجبل لبنان ومفارز السير، وضع خطة مرورية تنفذ يومياً اعتباراً من الساعة الخامسة فجراً، بهدف الحفاظ على انسيابية السير قدر الإمكان خلال فترة الأعمال، وتتضمن الإجراءات الآتية:

الشاحنات والبيك آب: يُمنع مرورها كلياً على الطريق الدولي في الاتجاهين نهاراً، ويُسمح لها بالعبور ليلاً من الخامسة والنصف عصراً وحتى الخامسة فجراً.

السيارات متجهة من بيروت إلى البقاع: تُحوّل حركة سيرها نهاراً (من الخامسة فجراً حتى الرابعة والنصف عصراً) اعتباراً من محول صوفر باتجاه ترشيش – زحلة عبر طريق صوفر القديم – حمّانا، على أن تعود لطبيعتها طوال ساعات الليل.

السيارات متجهة من البقاع إلى بيروت: تبقى حركة سيرها طبيعية ودون تغيير عبر الطريق الدولي (شتورة – ضهر البيدر – المديرج – صوفر).

ودعت الوزارة المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام التام بإرشادات قوى الأمن الداخلي والشاخصات المرورية في مواقع العمل لضمان السلامة العامة وإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنها ستقوم بإصدار ملاحق توضيحية تباعاً وفقاً لتطورات سير الأشغال.
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